Sok ezer zsáknyi hulladéktól szabadult meg Csongrád megye

Nem tűnt szemetesnek – 12 zsák gyűlt össze

Csongrádon 12 zsáknyi szemetet szedett össze a 22 lelkes önkéntes. Fotó: Takács Gábor

Öt köbméter hulladék egy helyen

Török Ferenc és csapata egy egész utánfutónyi szemetet szedett össze Nagymágocson a Lapistóra vezető út mentén. Fotó: Kovács Erika

Ambrózfalván a pitvarosi út mentén is dolgoztak. Fotó: Kovács Erika

Cipőt, pezsgősüveget, pénzérmét és őzagancsot is találtak a Te Szedd! mozgalomhoz csatlakozó vásárhelyiek, akik a 47-es főút melletti kerékpárút környékét igyekeztek megtisztítani az eldobált háztartási hulladéktól.– Rendszeresen a bicikliúton futunk egy kis csapattal, és közben láttuk, sok a szemét. Ezért választottuk ezt a helyszínt – árulta el a szervező Kandó Tamás. A népkerti ideiglenes buszmegállótól indulva nagyjából 2 kilométer hosszan tisztították meg szombat délelőtt a területet. A már említetteken kívül legtöbbször csikk és műanyag palack került a zsákokba, amelyekből 30-at töltöttek meg szeméttel.Dávid János elmondta, már legalább 20 éve vesz részt szemétszedésen, Dezső Sándor pedig fiával vállalkozott már többször a környezet megtisztítására. A mintegy 20 fős csoport fél 11-re végzett a vállalt feladattal.Csongrádon az általános és középiskolák mellett a legnagyobb munkát egy önszerveződő civil csoport végezte. Elsőként az emberek véleményét kérték ki, hol vannak szemetes gócpontok a városban. Ez alapján esett a választás az Ifjúsági térre, onnan a Sport, majd a Kis-Tisza utcára, a Tavasz, Hegyi Antal, Raisio, majd Hársfa utcára, végül a Kerekárok környékére. Bár ezen utcák többsége első ránézésre viszonylag tiszta és rendezett, az akció végére 12 zsáknyi szemetet szedett össze a 22 lelkes önkéntes, aki nem sajnált a szabadidejében fáradozni azon, hogy szebb, tisztább, élhetőbb környezet vegye körül a mindennapokban.Nagymágocs is bekapcsolódott a Te Szedd! akcióba. Pénteken az iskolások gyűjtötték a szemetet, szombaton pedig egy 15 fős csapat járta a települést és környékét.– Belterületen nincs túl nagy gond. Főleg csipszeszacskókat, energiaitalos dobozokat szedtek össze önkénteseink. Külterületen viszont szenvedünk a rengeteg szeméttől – mondta Szebellédi Endre polgármester. A távolabbi dűlőutak mentén jó néhány illegális szemétlerakó található.– Feltártunk egy olyan helyet, ahová öt köbméternyi hulladékot vitt ki valaki. A következő napok kiemelt feladata lesz, hogy azt eltakarítsuk. Ezt a Te Szedd! akció keretében nem lehet megoldani. Remélem, hagyott nyomot az illető a szemetében, hogy megtudjuk, ki volt.Török Ferenc és csapata egy egész utánfutónyi szemetet szedett össze a Lapistóra vezető út mentén. Volt abban minden, a törött vécékagylótól a lyukas vödörig.Ambrózfalván is szedték a szemetet az önkéntesek. A pitvarosi út mentén is dolgoztak. Nemcsak ásványvizes palackokat, zacskókat találtak, de még számítástechnikai berendezéseket is. Miközben a csapat visszafelé szedte a szemetet, a megtisztított területen már találtunk egy frissen kidobott kólásüveget.