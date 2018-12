Sport, pezsgő, sütemény: közel kétszázan búcsúztatták 2018-at a vásárhelyi bejglifutáson - fotógaléria

– Az évben ez az utolsó alkalom, hogy találkozhatunk, együtt lehetünk és mozoghatunk sporttársainkkal

Huszonhatodszor rendezté meg Vásárhelyen a bejglifutást, melyen özel 200-an vettek részt és özülü sokan hoztak házi észítésű süteményt is, hiszen sütiversenyt is rendeztek. Több féle volt, de a derékhadat a ülönböző ízesítésű muffinok alkottá – tudtuk meg Petróczki Ádám főszervezőtől, a rendező Hód-Mentor SE épviseletében. Elmondta még, az első eseményt a futó és tájfutó rendezté , és Szegedről „kocogtak" át Vásárhelyre.A özel 200 résztvevő ét távon a 7 kilométeres bejglin és a 2,2 kilométeres hókiflin mérhette össze utáni – ez az ünnep általában az evésről szól –, év végi felkészültségét, fittségét. – Úgy tapasztaljuk, a rendezvény tetszik az embereknek, szívesen vesznek rajta részt, mert nem verseny, inkább csapatépítő program – többen barátaikkal érkeznek –, özösségi esemény, melynek a végén finom süteményeket óstolhatnak és pezsgőzhetnek – árulta el Petróczki Ádám.– özölte Dezső Sándor, a vásárhelyiek 22-szeres Iron Manje, akit párja és 18 hónapos, még babakocsiban özlekedő kisfia, Benedek is elkísért a bejglifutásra. – Kellemes, családias, jó a hangulat, amihez a végén a pezsgőzés és a sütikóstolás is hozzájárul és kifejezetten jól is esik – mondta a 14 órási rajt előtt pár perccel. Többen vártá ismerőseiket a starthoz, amikor megérkeztek, megjegyezté : – Azt hittem, már nem jöttö . Gyertek, szelfizzünk egyet!A bejglifutás nem kizárólag vásárhelyi esemény, idén érkeztek Domaszékről, Algyőről, Mártélyról, Budapestről, Makóról, Szegedről, Szolnokról, sőt még ülországból is résztvevő . Egyre népszerűbb az év végi laza sütis, pezsgős sport.