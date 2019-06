Száguldoznak az autósok, amióta jó az út Mártélyon

Mártélyon, a sima úton haladva sok autós elfeledkezik a KRESZ betartásáról. Fotó: Kovács Erika

– Az autósok, tisztelet a kivételnek, tövig tapossák a gázt Mártély főutcáján. Nagyon veszélyesek. Jó, hogy nem volt még ebből baleset – mondta a neve elhallgatását kérő olvasónk, aki felhívta a problémára munkatársunk figyelmét.– Hiába van kint 40-es tábla, sőt az iskola előtt a 30-as sebességkorlátozó, sokan figyelmen kívül hagyják. Nem ritka, hogy 100 fölötti tempóval hajtanak. Egyszer majdnem elsodort az egyik száguldozó sofőr. Centiken múlt, hogy nem lett baj – mondta.– Száguldoznak? Az nem kifejezés! Ez is, ami most ment el... Biztos nem 40-nel hajtott – mondta Mártély Fő utcáján Tóth Ernő. Szerinte a kamionok, teherautók száma is indokolatlanul magas lett.– 100–120-szal is mennek. Én is sofőr vagyok, nagyjából be tudom azonosítani a sebességet. Az iskolánál, ahol csak 30 kilométer/órás sebességgel lehetne közlekedni, láttam már, hogy legalább háromszor annyival előzött meg egy teherautó egy személyautót. Borzalom volt látni. Az út egyik oldaláról a másikra átmenni sem egyszerű – panaszolta Fazekas István is.– Gyorsak az autók, nem veszik figyelembe a sebességkorlátozást – erősítette meg Tóth Mihályné és Vékony Imre is, akikkel a posta előtt találkoztunk. Tóth Mihályné szerint amióta az elkerülőt átadták, azóta nagyobb a forgalom. Ezzel nem lenne baj, ha nem száguldoznának.– Sajnos már az útfelújítás előtt is tudtuk, hogy ez valószínűleg így lesz – mondta Borsos József, Mártély polgármestere.– Az autósoknak a rossz minőségű úton jól felfogott érdekük volt, hogy lassan haladjanak. Most viszont sima az út, és gyorsan hajtanak. Erről a helyzetről többször beszéltünk rendőrkapitány úrral is, aki biztosított bennünket arról, hogy igyekeznek minél nagyobb jelenlétet biztosítani településünkön – közölte.A lakosoktól tudjuk, hogy hiába jár Mártélyra a traffipax. Olyankor az autósok jeleznek egymásnak, és lassul a forgalom. Ha elmentek a rendőrök, akkor kezdődik megint a száguldás.