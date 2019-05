Számos díjat nyertek a Csongrád megyei gazdák - 53 ezer látogató az állattenyésztési napokon

Csütörtöktől szombatig emlékezetes, programokban és látnivalókban gazdag napokat tölthettünk a vásárhelyi Hód-Mezőgazda Zrt. Kutasi úti kiállítási centrumában a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon. A rendező is pozitív mérleget vont.



– Több szemszögből értékeltük a napokat – tudatta Fekete Balázs. – Idén először voltunk az OMÉK társrendezvénye, pozitívak a visszajelzések. Farkas Sándor miniszterhelyettestől és Feldman Zsolt államtitkártól olyan információkat kaptunk, hogy az idei év – az állattenyésztés területén – egy hosszú távú együttműködés kezdete lehet az OMÉK és közöttünk, illetve 2020-tól országos kiállítási rangot kaphat a vásár – mondta a kiállításigazgató.



Fekete közölte: az ipari és állatkiállítók is elégedettek voltak, erről tanúskodtak a velük való beszélgetések, semmilyen negatív észrevételt nem kaptak. – Utolsó, harmadik szempont, hogy amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani: a csarnokok és a szabadtéri területek is megteltek kiállítókkal. A látogatók számát nehéz megtippelni, mert a 18 éven aluliakat és a tiszteletjegyeseket sem tudjuk, mennyien lehettek – ugyanis nem kellett belépőt váltaniuk –, de úgy becsüljük, 53 ezer látogatót fogadtunk, vagyis megvan az 50–60 ezer közötti átlag – értékelt Fekete Balázs.



És akkor lássuk a legfőbb, elsősorban a megyei díjazottakat. A Magyar Állattenyésztők Szövetségének Horn Artúr díját Lejtényi György vehette át. Az SZTE Tangazdaság Kft. őshonos tyúk kategóriában 1. és 3. díjat nyert, a szatymazi Novák Pál pedig a 2. helyen végzett. A juh- és kecsketnyésztők között 3. díjat kapott a mindszenti Farkas Zoltán, a szentesi Magyar Imre és a csanádpalotai Szikszai István, másodikat az üllési Lajkó Levente és a vásárhelyi Vad Andrea. Farkas és Vad első díjat is átvehetett. Szarvasmarháknál a holstein-fríz fajtánál a rendező Hód-Mezőgazda Zrt. 1., 2. és 3. helyezést is elért, különböző kategóriákban.



A nagydíjas, és ezzel 2 millió forintot hozó biharnagybajomi Göndörről már beszámoltunk – ő lett az ország legszebb tehene. A sertéstenyésztőknél a mindszenti Hevesi István második díjat nyert. Lovaknál, a nóniusz fajtájú kancáknál a vásárhelyi Pap Imre harmadik díjat kapott a kiállításon. A helyi fajtának is számító furioso-north star típusú méneknél és kancáknál a vásárhelyi Kéktói Ménes, illetve Fekete Balázs (ő csak a kancáknál), a házigazda Hód-Mezőgazda Zrt. állattenyésztési ágazatának vezetője számos 1., 2. és 3. helyezést szerzett.



Fekete Balázs még elmondta: a XXVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat jövőre várhatóan május 5. és 15. között rendezik majd meg.