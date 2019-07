Szegedi vendége is volt már az új vásárhelyi kutyapanziónak és napközinek

– Megálmodtuk, és féléves ke­mény munkával kialakítottuk kutyapanziónkat és napközinket, ezért is lett a neve ÁlmoDOG – mondta a kezdetekről a vásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskolában gyógypedagógusként dolgozó, ott kutyaterápiá­val is foglalkozó Eleki Anita. Párjával, az építési munkákat végző Búza Zoltánnal vágott bele ebbe a vállalkozásba. Az üzemeltetési engedélyt júniusban kapták meg.Családi házuk udvarán, a város szélén hozták létre a pan­­ziót, ahol lehetőség van kin­­ti, azaz kenneles, és belső, vagy­is lakásban tartásra. A gazdákkal szerződést kötnek. A kutyák minden adatát, igényét rögzítik: hányszor eszik egy nap, szükséges-e gyógy­sze­res kezelés, milyen a mozgásigénye, valamint minden eshetőségre számítva Kovács István állatorvossal is megállapodtak, szerződést kötöttek a kutyák ellátására. A nyitástól számított alig 3 hét alatt Facebook-oldalukat már 440-en követik – újságolta büszkén Eleki Anita.Első vendégük, a gazdit kereső keverék, Vackor – gyógyszeres kezelésre is szük­­sége volt – másfél hétig la­­kott náluk. Műfüves kennelek vannak az udvar elkerített részén, jelenleg két kosztossal, a magyar vizsla Fügével és a német vizsla Dolfival. Összesen 5 lakót tudnak fogadni. Eddig nyaralni, üzleti tárgyalásra utazó vásárhelyiek és szegediek keresték meg őket. A kinti és a benti tartásnak – ahhoz szoktatott kutyusoknak – más a tarifája, de a kettő között mindössze 500 forint a különbség. Nagyon fontos, hogy kizárólag egészséges, minden oltással és csippel rendelkező, nem harapós kutyát fo­­gadnak be.– Az idő nagy részét a kennelekben töltik a kutyák, de imádnak játszani, pancsolni, rendszeresen sétáltatjuk, futtatjuk őket – közölte Búza Zoltán. A gazdákkal napi szinten tartják a kapcsolatot, képeket küldenek a kedvencekről, be­­számolnak arról, hogyan, miként telt a napjuk. – Szeretjük az állatokat, nálunk valóban családias hangulatban, otthonos légkörben várhatják ki, míg hazaérnek a gazdik – mondta a búcsúzáskor, már a kapuban Eleki Anita.