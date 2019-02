Szép arcú, kedves lánynak ismerte meg az egykori vásárhelyi osztálytárs: 90 lenne Gombos Katalin

Szétvágta estélyi ruháját



Sinkovits Imre ötvenhatos szerepválallását gyakran emlegetik, azonban Gombos Katalint is kis híján eltiltották a színháztól. Ennek kapcsán Sinkovits-Vitay András (képünkön) elmondta: „Apám után édesanyámat is büntették: 1957. november 4-én szétvágta az estélyi ruháját, kitűzte a fekete zászlót a balkonra, így elbocsátották. Ekkor leszólt Aczél György: Na nem csinálunk a Sinkovitsékból mártírokat! Követelte, hogy vegyék vissza a munkahelyére" – idézte fel Sinkovits-Vitay András a szinhaz.hu összeállításában.

Sudár, szép arcú lány

Egykori osztálytársa úgy emlékszik, a könyvtár melletti ház udvarában lakott Gombos Katalin.

Fotó: Kovács Erika

Kereskedőnek szánták, színész lett

Szilveszter Németh László író lakásán. Bal oldalon Illyés Gyula író, Németh Lászlóné, Gombos Katalin színművésznő és Németh Ágnes. Fotó: Fortepan/Németh László Társaság

Elérzékenyülve nézték filmjeit a földijei

A Magyar Rádió stúdiójában Maeterlinck A kék madár című művéből készült rádiójáték felvételekor. Gombos Katalin színművésznő mellett Szűcs Julika és Béres Klári gyermekszereplők. Fotó: Fortepan/Szala y Zoltán

Mesébe illő szerelem



1950-ben, 21 évesen találkozott Gombos Katalin az egy évvel idősebb Sinkovits Imrével az Apák ifjúsága című darabban. Katalin éppen akkor szerződött vidékről Budapestre. A fiatal színészpalánta mindjárt beleszeretett a gyönyörű lányba. Fiuk, András így idézi fel a történetet, amelyet otthon hallott a szüleitől: „Sinkovits Imre a hős vájárt játszotta a darabban, aki elhunyt vájás közben. Koporsóba teszik, összegyűlnek fölötte a sirató asszonyok, zokognak, s ő egyszer csak érzi, hogy egy könnycsepp lehullik az arcára. Fölnéz, s meglátja Gombos Katalint, és egy életre beleszeret." Szerelmüknek csak a halál tudott véget vetni: amikor Sinkovits Imre 2001. január 18-án, 72 éves korában tüdőrákban meghalt, feleségét annyira megviselte férje elvesztése, hogy teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, bezárkózott, és interjút sem adott többé – írja az ujszo.com.

Gombos Katalin színművész, érdemes művész 1929. február 12-én született Hódmezővásárhelyen.– Jól emlékszem Gombos Katira. Osztálytársak voltunk a hat elemi elvégzése után. Kedves lány volt, mindenki szerette –mondta Csende Lajos bácsi. A 91 éves férfivel Bessenyei Ferenc születésének 100. évfordulója kapcsán találkoztunk, aki gyermekkorából még emlékezett a művészre. Akkor említette meg, hogy egy másik jeles, hódmezővásárhelyi színészt, Gombos Katalint is ismerhette gyermekkorából.– Katika magas, sudár, szép arcú lány volt, mindenkivel szívesen beszélgetett – emlékezett Lajos bácsi. – Egy évet jártunk egy osztályba. Emlékeim szerint nagyon jó tanuló volt, azt hiszem, kitűnő. Nagyon szépen beszélt és gyönyörűen mondott verseket is – idézte fel Lajos bácsi. Az idős férfi úgy emlékszik, hogy Boros Áron volt a tanítójuk, az igazgató pedig Kmetykó Pál.– Gombos Katiék a könyvtár melletti ház udvarán laktak. A ház még ma is áll. A szüleinek fodrászüzlete volt a Szent Antal utcán. Sajnos akkoriban, a 40-es évek elején, nem készültek osztályfotók. Azután mindenki a maga útját járta. Utána sajnos már soha nem találkoztam Katalinnal, de sokat hallottam róla. Láttam moziban, tévében. Büszke voltam, hogy ha egy rövid ideig is, de az osztálytársa voltam.A majdani színésznőt kereskedőnek szánták a szülei, de őt a színészet érdekelte. Gyermekkorában nagyon sokat járt az otthonához közeli moziba, hogy megismerje a filmeket, színészeket – derül ki a Wikipédia szócikkéből. Tehetségét felismerte iskolája igazgatója és a város vezetése is.1945-től rendszeresen játszott a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Szállóban, ott ismerkedett meg Somlay Artúr kétszeres Kossuth-díjas színésszel, színészpedagógussal. Az ő, és Várhelyi Endre, a hódmezővásárhelyi nyári színkör vezetője közbenjárásával engedték meg szülei, hogy színész legyen.Gombos Katalin 16 évesen lett tagja az 1945. november 10-én létrejött Hódmezővásárhelyi Színjátszó Társaságnak, a későbbi Hódmezővásárhelyi Városi Színháznak. Munka mellett pedig befejezte a tanulmányait is. 1946 nyarán Lehotay Árpád a szegedi színházhoz akarta szerződtetni a tehetséges vásárhelyi lányt, de nem fogadta el a felkérést, inkább országjárásra indult.1950-ben a budapesti Petőfi Színház tagja lett. A rákövetkező évben pedig az Ifjúsági Színházban az Apák ifjúsága című darabban kapott szerepet. Ott együtt játszott Sinkovits Imrével, akivel megszerették egymást és 1951-ben összeházasodtak. Két gyermekük született, Sinkovits-Vitay András és Sinkovits Mariann. Mindketten a szülők nyomdokaiba léptek, színészek.Gombos Katalin 1954-ben végezte el a színművészeti főiskolát. Tagja volt a Vidám Színpadnak, a Fővárosi Operettszínháznak, majd 1958-tól a Madách Színháznak. Ötven év színpadi játék után vonult vissza. Hosszú színházi pályafutása során két nagy kitüntetést kapott, 1985-ben érdemes művész címet, 2010-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.Számtalan színpadi szerepe mellett a filmvászonról és a tévéből is ismerhette a közönség. Játszott többek között Az özvegy és a százados, valamint az Alfa Rómeó és Júlia című filmekben, a Keménykalap és krumpliorr, a Felelet, A bunker, a Sipsirica tévésorozatokban, többrészes filmekben. A hangját is sokszor hallhattuk a rádióban, illetve a szinkronizált filmekben.A színművésznő 6 éve, 2012. november 6-án, hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. Az Óbudai temetőben, férjével, Sinkovits Imrével közös sírban nyugszik.Csende Lajos bácsi, az egykori osztálytárs is számos filmjét látta. Elérzékenyülve mondta, szívesen nézte azokat a filmeket, amelyekben a híres vásárhelyi színésznő is szerepelt.