Szikáncs kontra Erzsébet: tovább gyűrűzik az egykori iskolaépület ügye

Benkő Zsolt szerint olyan szervezet kapta meg a használati jogot, amely arra nem méltó.

Fotó: Kovács Erika

Tovább gyűrűzik a szikáncsi egykori iskolaépület, a jelenlegi közösségi ház ügye, amelynek használati jogát egy közelmúltban kötött szerződéssel az Erzsébeti Olvasókör kapta meg. A Szikáncsi Olvasókör csatlakozni akar az erzsébetihez, de akadnak ellenzők is. Érvként azt hozzák fel, hogy az erzsébeti civil szervezet vezetője ellen kábítószerügyben rendőrségi eljárás folyt, előzetesben is ült, illetve Erzsébeten alig szervezett rendezvényt, nem végzett közösség- építő munkát.– Olyan szervezet kapta meg a használati jogot, amely arra nem méltó. És ezek szerint nekem mint részönkormányzati elnöknek ezentúl egy elektronikus bilinccsel a lábán szaladgáló embertől kell elkérnem a közösségi ház kulcsát – mondta a közgyűlés pénteki ülésén Benkő Zsolt települési képviselő. A részönkormányzat 2007-től használta az egykori iskola épületét.Az ellenzők nevében Benkő Zsolt interpellációt nyújtott be a közgyűléshez, de az arra adott polgármesteri választ, hogy a szerződéssel minden rendben, és végre újra van gazdája az épületnek, a képviselő és a frakció sem fogadta el. Benkő a közgyűlésben azt is közölte: az Erzsébeti Olvasókörnek több mint 700 ezer forintos tartozása van az önkormányzat felé, ami azt bizonyítja: nem túl felelős gazdálkodást folytat. Erre reagálva Márki-Zay Péter azt firtatta: Benkő Zsolt mint a szikáncsi részönkormányzat vezetője el tud-e számolni a befolyt bérleti díjakkal.A polgármester megkeresésünkre közölte: a kábítószeres ügy és a 700 ezer forintos tartozás ténye valóban aggasztó. Azt pedig a szikáncsiaknak kell eldönteniük, milyen civil szervezettel egyesülnek, abba nem szólhatnak és nem is szólnak bele. Benkő Zsolt a bérbeadásokról annyit mondott: közösségi rendezvényekre, legyen az akár politikai, például lakossági fórum, díjmentesen biztosították a közösségi házat mindenkinek. Családi rendezvényeknél kértek jelképes bérleti díjat, amit rögtön visszaforgattak részönkormányzati célokra.