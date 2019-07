Szívesen ülnek le az emberek a közkifolyók körül

Fotó: Kovács Erika

– Kapásból 9 kutat tudok most fölsorolni. Van a Köztársaság téren, a Szent István utcán, a Horváth Gyula utcán, a Kossuth utca és a Vadnai kereszteződésében. Ezek a klasszikus nyolcszögletű kútjaink, négy kifolyóval. De a Dózsa telepen, a Móricz Zsigmond és az Iskola utcákban is vannak, sőt, az Adyn is. Néhány napja a Köztársaság téren avattunk egy régi-új kutat is – sorolta Zsótér Károly polgármester.– Hajdan ennél sokkal több közkifolyónk volt. Az 1960-as években kezdődött a vezetékes víz kiépítése. Addig mindenki kantákkal hordta haza a jóízű artézi vizet. Sokan még ma is onnan viszik az ivóvizet, mert jobban szeretik, mint ami az otthoni csapból folyik. A közkifolyók többsége máig működik. A kutak az emberi kapcsolatok szempontjából is fontosak.– A közkifolyók régen találkozóhelyek voltak. Gyerekkoromban én is jártam a kútra a többi gyerekkel a kis kék és piros kantával. Közben játszottunk, beszélgettünk. Ne felejtsük el azt sem, hogy sok mindszenti lakos története kezdődött úgy, hogy a szülei fiatal felnőttként kútra jártak, meglátták egymást, és a végén ebből házasság lett.Mindszenten néhány napja a Köztársaság tér szélén, az órásműhely mögött is átadtak egy kutat.– Ez volt hajdan a település vezérkútja. Mindig is bővizű volt. Nagynyomású, agresszív kút volt, nem lehetett megszüntetni. Próbálkoztunk vele mi is, a vízmű is, de mindig felszínre tört a víz. Folyton sártenger volt a környékén. Most, a Zöld város program pályázatból, amit a központi terek megújítására nyertünk, megoldottuk a kérdést. Ha a víz felszínre akar törni, akkor törjön, de úgy, ahogy mi szeretnénk. A széppé varázsolt ártéri vizes közkifolyó mellett van egy 4 méter magas cső, amiben 3 méter magasan áll a víz. Így tudjuk kordában tartani a folyton folyó kút vizét. Az angyalos kút köré padokat, pergolákat helyeztek ki. A 4 méteres cső tetejére világítótest került. A kút közösségi térré alakult.– Délutánonként idős asszonyok üldögélnek a kút körül, anyukám és a régi barátnői mennek ki egy kicsit beszélgetni, de máskor is látni helyieket néhány percig társalogni. A Kossuth és Vadnai utcák kereszteződésénél lévő kút is ilyen beszélgetőhely.– A lakosok kérték, hogy jó lenne oda „pletykapad" és asztal, hogy le lehessen ülni a kút körül. Megoldottuk. Sokan járnak oda, de nem csak beszélgetni. Tettek ki a kút kávájára virágokat, amelyeket gondoznak is, sőt, a fűnyírást is maguk oldják meg. Van, hogy én is odaülök, hogy a világ, meg a város dolgairól eszmét cseréljünk.