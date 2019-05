Szombaton reggel indul Raffai János adománygyűjtő futására

A pénz a súlyosan beteg gyerekeknek és családjuknak programokat szervező Bátor Tábor Alapítványé lesz – János célja, hogy a nap végére, este 7-ig 150 ezer forint gyűljön össze az e célból létrehozott számlán. János vár mindenkit, aki szívesen futna a nemes cél érdekében vele együtt.



Az akciót nem csak pénzzel lehetett segíteni. A promenad.hu számolt be arról, hogy egy hódmezővásárhelyi vállalkozás startcsomagot ad minden indulónak, ez energiaszeletet és izotóniás italt tartalmaz. Egy zöldségkereskedés banánnal járul hozzá a startcsomaghoz, amelyben lesz fél liter ásványvíz is. A részt vevő futóknak kiállítandó emléklapot is támogató biztosítja.



Segíteni úgy is lehet a kezdeményezést, ha a számlára utal pénzt a résztvevő vagy támogató – ennek száma elérhető az Élménykülönítmény oldalon a vásárhelyi futó aloldalán –, de gyűjtőurna is lesz a helyszínen.



A vásárhelyi futó jó ideje készül arra, hogy hobbijával segítsen a Bátor Táboron. Rendszeresen beszámolt a nyilvánosság előtt, hogyan zajlik a felkészülése. Hetente száz kilométereket futott, részt vett a Hód Futófesztiválon, és nagyobb távú ultraversenyen is indult.