Tájak, érzelmek a vásárhelyi Alföldi Galériában

– Amilyen vagyok, olyan a festmény, és mindig az áll hozzám a legközelebb, amin éppen dogozom, és amikor elkészül, az igazi öröm. Én a vadászat ürügyén festek – mondta szombati, Tájak, érzelmek című kiállítása megnyitóján az Alföldi Galériában a 80 éves Holler László Pro Urbe díjas vásárhelyi festőművész. A tárlatot Hegedűsné Dékány Magdolna és ifj. Holler László rendezte.Azzal folytatta: a természetet meg kell ismerni. Ehhez hozzájárul, mikor vadászként a magaslesen tölti az éjszakát, figyeli, észleli az éj hangjait, amelyek sok mindent mesélnek az értők számára. Egy-egy festménye nem azt ábrázolja, amit éppen lát, tapasztal, de minden elemét a természetből meríti.– Az ember és az Isten, az ember és a természet kapcsolatáról is szól – közölte Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója a megnyitón.– A vásárhelyi tájhoz több mint hat évtizede kötődő Budapesten született, a Dunántúlon felnőtt alkotó a környék növény- és állatvilágát professzionálisan és egyedi látásmóddal örökíti meg. Otthonra lelt az Alföldön, Vásárhely társadalmában pedagógusként, közösség- és művészetszervezőként, valamint a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola szakmai vezetőjeként egyaránt – mondta Miklós Péter.Azzal folytatta: a kék színt erőteljesen alkalmazza, hangsúlyozza, ami lelki kiegyensúlyozottságot, harmóniát, stabilitást, lelki békét sugároz.– Ha a Holler-világ „beszippant", ezzel az érzéssel is találkozhatunk, valamint ábrázolja a mozdulatok illékonyságát, mulandóságát. Saját világot teremtett – állapította meg a múzeumigazgató. A talentum kötelezettséget is jelent.– Holler László alkotásai impresszionisztikus módon sűrítenek össze érzelmeket a képekbe, amelyeken fontos az embert körülvevő természet, az erdők, a vizek és a fák. A tárlat méltó összegzése a 80 éves művész munkásságának – fogalmazott Miklós Péter, rámutatva: a természetet vadászként is jól ismerő alkotó hitelesen ábrázolja az erdő állatait, de emberábrázolásait is ez a hitelesség hatja át.