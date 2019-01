Tavasztól Mindszenten is röpködhetnek drónok a szántóföldeken

A mezőgazdaságban is bevetik a drónokat. Fotó: Gila György

– Bár a világ számos pontján már tömegesen használnak permetező drónokat, nálunk, Magyarországon még újdonságnak számít. Körülbelül 50-60 ilyen drón dolgozik az országban – tudtuk meg Szabó Józseftől, a mindszenti Geonet 2000 Kft. ügyvezetőjétől. Előreláthatólag tavasztól Mindszenten is lesz mezőgazdasági drónközpont. Egy ezzel foglalkozó cég 12 központot kíván létrehozni az országban.– Ezek egyike nálunk lesz, Mindszenten – említette meg a szakember.– Kétféle drónt alkalmazunk a növényegészségügy területén. Az egyik a felderítő drón, ami speciális légi felvételt készít. Szűk hullámtartományban képes a visszavert fényhullámok érzékelésére. Ezek intenzitásából sok mindenre lehet következtetni, a talaj vízmegtartó képességétől a növény általános kondíciójáig.Az egészséges növényben több a klorofill, így másképp veri vissza a fényt. Hála ezeknek a speciális érzékelőknek már azelőtt lehet tudni, hogy baj van, mielőtt sárgulni kezdenének a levelek – emelte ki. A másik, a nagyobb drón célzottan, azokon a területeken végzi el a permetezést, ahol szükséges. A kultúra fölött 50-60 centiméterről juttatja el az anyagot oda, ahol erre szükség van.Szabó József hangsúlyozta, így fölöslegesen nem jut az egészséges növényre vegyszer, permetszer. A gazda is kíméli a pénztárcáját, ráadásul taposási kár sem keletkezik a szántóföldön. Ugyancsak előnye a drónnal végzett növényvédelemnek, hogy éjszaka is elvégezhető a művelet, ami más eszközzel nem kivitelezhető.– Úgy gondolom, ezek a drónok a következő években kiváltják a hagyományos permetezést. Most még nem, mivel a teljesítményük nincs akkora, hogy 100 hektáron végezzenek munkát, de nem tartom kizártnak, hogy pár éven belül ez megoldódhat. Jelenleg egy drón egy akkumulátorral 4 hektárt tud permetezni. Amerikában és Kínában egyébként már tömegével dolgoznak ilyen szerkezetek – hívta fel a figyelmet.