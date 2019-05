Több 10 ezren az állattenyésztési napokon - Fotók

– Gyerünk, csirke! Sikerülni fog! – buzdították a gyerekek a kikelni készülő csibéket. A tojások nagyon népszerűek voltak a csütörtöktől szombatig megrendezett XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon Vásárhelyen, a házigazda Hód-Mezőgazda Zrt. Kutasi úti kiállítási centrumában.Leghamarabb egy kopasznyakú hitte el, valóban sikerülhet, és percekig tartó küzdelem után kibújt a tojásból. – Felveszem neked videóra, a panelban ilyet úgysem látsz – mondta egy idősebb nő unokájának. A baromfiknál akadt, aki fütyülve „beszélgetett" a pulykákkal: a füttyre gurgulázó, „rut-rut-rut" hangjukkal feleseltek.Szombaton is hatalmas játszópark, sok, az agráriumban használatos gép, állatsimogató – póni, bárány, malac, kecske – várta a családokat, de olyanok is akadtak, akik az árnyékban sakkoztak.– Már a kezdetektől rendszeresen, minden évben kilátogatunk az állattenyésztési napokra. Korábban kisebb területen helyezkedett el, és voltak szórakoztató, kulturális programok is – mondta József, aki ezúttal is családjával érkezett.– Mindig akad valami újdonság, érdemes eljönni, jó kikapcsolódás, szórakozás, szép állatokat láthatunk. Olykor tréfásan megjegyzem: nem megyek, mert marhát látok egyébként is eleget – közölte nevetve.Sok gyerek még babakocsiban jött az alföldi állattenyésztési napokra, Henn László és felesége, Henn-Farkas Judit is csemetéikkel, Mártonnal és Bertalannal érkezett, előbbinek ez már a harmadik alkalom volt.– Főleg a gépek, a traktorok varázsolták el őket, de a nyuszikat is szívesen simogatták, a kisebb állatok tetszettek nekik, és a szalmavárban, szalmalabirintusban is jót játszottak – mondta el Henn László.A füzesgyarmati Galambos Hintókészítő Műhely kiállítóként először vett részt a napokon. – Édesapánk, Galambos Sándor alapította a céget, 1978-ban készítette az első hintót. Tőle vett fiainak „gyerekkocsit" id. Lázár Vilmos, de a fiai – a többszörös világbajnok ifj. Lázár Vilmos és Lázár Zoltán – is nálunk vásárolnak. Most testvérem, Nándor irányításával tizenketten dolgoznak a manufaktúránkban, és akad bőven megrendelés – tudtuk meg Galambos Ritától.A rengeteg látnivalót fel sem lehet sorolni, és nem is lehetett mindet megtekinteni, mert egyszerre több helyszínen zajlottak a különböző attrakciók, programok a lovas- és kutyabemutatón át a fogatok felvonulásáig, ötlovas is volt.– A kiállítás sokat bővült, és a színvonal folyamatosan emelkedett, ezt már a kezdetektől figyelemmel kísérem – mondta a 70 éves Kiss János Béla szarvasmarha- és lótenyésztő, aki magyar tarkával és sportlóval foglalkozik. Elárulta: korábban maga is szerepelt lovával a kiállításon, de tenyésztői díjat nem nyert.Szombaton hömpölygött az embertömeg az állattenyésztési és mezőgazda napokon, durva becslés szerint több 10 ezer látogató volt kíváncsi a gépekre, állatokra, a főzőversenyekre, a különböző programokra, közte a 35. Szent György-napi juhásztalálkozóra.