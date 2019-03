Tortával lepik meg a gyógyult gyerekeket

Megédesítik a gyógyult gyermekek hazatérését. Fotó: Kovács Erika

A Taxisok a beteg gyermekekért mozgalom 2016 karácsonya előtt indult útjára. Berinszki Zoltán szegedi taxis elhatározta, segíti azokat a gyerekeket, akiknek azért kellene karácsonykor is a klinikán maradniuk, mert a szüleiknek nincs pénzük a hazautaztatásukra. Az ötletből néhány nap alatt országos mozgalom lett. 2017 őszén létrehozta a Taxisok és civilek a beteg gyerekekért Alapítványt is. A rászoruló gyermekek hazaszállítása mellett ma már számos más módon is segítik az aktivisták a kis betegeket. Vitték őket például állatkertbe és cirkuszba.– Sokan segítik az alapítvány működését. Vannak, akik nem pénzzel támogatnak bennünket, hanem azzal, amivel foglalkoznak. Így tudtunk például sok beteg gyermeket cirkuszba vinni. Mostantól a hódmezővásárhelyi Szőke cukrászdák tulajdonosai is támogatják a tevékenységünket – mondta Berinszki Zoltán.– Azokat a gyermekeket, akik a szegedi gyermekklinika onkológiai osztályáról gyógyultan térnek haza, meglepjük egy tortával – tudtuk meg Szőke Alexandrától, a Szőke cukrászdák egyik tulajdonosától. A torta személyre szabott lesz. A családoktól megkérdezik, allergiás-e a gyermekük valamire, és azt is, milyen ízű torta a kicsik kedvence. A díszítés is olyan lesz, amilyenre a meggyógyult kisfiúk, kislányok leginkább vágynak. Ezzel is szeretnék még emlékezetesebbé tenni a családok örömét, hogy meggyógyult a gyermekük.