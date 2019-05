Továbbra is téma Vásárhelyen a polgármesteri hivatal informatikai rendszerét márciusban ért külső támadás

Az úgynevezett zsarolóvírus bedöntötte a rendszert. Ez súlyos zavarokat okozott, a helyreállítás több napot vett igénybe. Helyreállíthatatlan adatvesztés nem történt, védett adatok nem kerültek illetéktelen személyekhez. Viszont a Magyar Államkincstár a késedelmesen elküldött tavalyi finanszírozásról szóló beszámoló miatt ideiglenesen felfüggesztette Vásárhely finanszírozását.



A kérdésben a szerdai rendkívüli közgyűlésen – nyílt és zárt ülésen is – meghallgatták a rendszert átvizsgáló, a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági átvilágítással bíró Cyber Services Zrt. képviselőjét, Frész Ferenc vezérigazgatót és az alvállalkozó VIAT Kft. Vásárhelyre delegált munkatársát, Kalotay Balázst.



Frész Ferenc elmondta: tavaly ősszel kaptak felkérést arra, világítsák át a városháza számítógépes rendszerét, megfelel-e a minimális követelményeknek, például az információbiztonság szempontjából. Intézkedési tervet készítettek a hivatalnak. A Cyber Services és a VIAT esetében, szerződésük hasonlósága miatt a Fidesz–KDNP-frakció részéről felmerült, hogy a két vállalkozás párhuzamosan látta el ugyanazt a feladatot, külön-külön díjazásért. Márki-Zay Péter polgármester kijelentette: nincs párhuzamosság, folyamatosság van. Frész Ferenc pedig közölte: kétszer nem számláznak.



Kalotay Balázs annyit fűzött hozzá: zárt ülésen szívesen beszámolnak részletesen mindenről, nyílt ülésen az információbiztonság miatt ezt nem tehetik meg. Másnap Márki-Zay Péter érdeklődésünkre elmondta, szerinte Hegedűs Zoltán és a Fidesz–KDNP-frakció a szerződések jogi és üzleti hátterére vonatkozó kérdéseire megnyugtató válaszokat kapott. A vírustámadás pedig azért lehetett eredményes, mert a polgármesteri hivatalnak elavult volt a rendszere, bár felvetődött az emberi mulasztás lehetősége is. A zárt ülésről nem beszélt.



Hegedűs Zoltán közölte: ha a zárt ülésről nyilatkozna, törvénysértést követne el. Annyit elárult, hogy amit eddig sejtettek, az beigazolódott: a két cég között kapcsolat van, ez volt az egyetlen új információ számukra. – Kapcsolatukat fő- és alvállalkozói státuszként mutatták be, de a kételyeink nem oszlottak el. Nem tudjuk, mennyire szolgálják a várost, és mennyire jogszerűek a szerződések. Az ügyben tett feljelentésünket fenntartjuk – jelentette ki a frakcióvezető.