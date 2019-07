Újabb 20 ezer tonna szemetet akartak Vásárhelyre hozni

– Kiderült, a már tudott 12 ezer tonna újra nem hasznosítható olasz szeméten kívül újabb 20 ezer tonna külföldi hulladékot akartak Vásárhelyre, a 38 százalékban önkormányzati tulajdonú FCC Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. telepére hozni, ott deponálni Ezt már nem engedélyezték a hatóságok – mondta kedden sajtótájékoztatón Cseri Tamás, a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának tagja. Azzal folytatta: Márki-Zay Péter polgármester állításával szemben a kormányhivatal nem döntött szemétügyben, hanem a cégek kérelmeit bírálta el és kiadta az engedélyt.



Az újabb, már citált 20 ezer tonna a képviselő szerint azt bizonyítja, nem egyszeri jelenségről van szó. Hanem olyan, a szemétszállításra épülő üzleti modell kiépítése bontakozik ki – mely növelné az FCC bevételét –, amit a polgármester eltitkolt a vásárhelyiek elől és a közgyűlésnek sem számolt be róla. Olyan információk jutottak el ugyanis hozzájuk, hogy a kormányhivatalhoz újabb kérelem érkezett, amely új szállító bevonására irányul, azaz a már engedéllyel rendelkező cég mellett újabb olasz vállalkozásnak is kértek engedélyt hulladék beszállítására. Ez a 20 ezer az előző 12 ezer tonnával együtt, már a város 3 évi „szeméttermelésének" felel meg – mondta Cseri.



– Ezek az infók arra is rávilágítanak, kizárt dolog, hogy egy ilyen nagyságrendű új üzleti tevékenységről, a cégén, a HVSZ Zrt-n keresztül közel 40 százalékban tulajdonos önkormányzatot nem tájékoztatták. Vagyis Márki-Zay Péter tudott erről, közreműködött és támogatta – a városnak befolyó bevételért, osztalékért, akár 10 és 100 millió forintért. A választáson dönteni kell a polgároknak, mit szeretnének: fejlődő egészséges várost, vagy egy közepesen jól kereső szeméttelepet – fogalmazta meg a kérdést a politikus. Hozzátette: ezt nyilvánosságra kellett volna hozni, tiltakozni ellene, akár lakossági demonstrációval. Azt is hangsúlyozta, hogy az eddigi városvezetés mindig tiltakozott az ilyen kísérletek ellen, a mostani nem emelt szót.



Felvetésünkre, hogy a kormányhivatal kiadta az engedélyt, Cseri úgy reagált: – Soha nem mondtuk, hogy az ügylet szabálytalan, vagy törvénytelen lenne. Márki-Zay Péter azt mondta: a hivatalban járt az ügy és az illetékes kollégák nem látták szükségét tájékoztatni a lakosságot, mivel engedéllyel bíró és ártalmatlan szemét beszállításáról szólt az értesítés.