Újabb részítéletet hoztak a vásárhelyi elmeorvosnő ügyében

Egy év próbára bocsátott egy nőt a Szegedi Járásbíróság szerdán, amiért hamis elmeorvosi igazolással vett fel több mint másfél millió forintot jogosulatlanul az államtól . Az ítélet jogerős. A büntetésen kívül az okozott kárt is meg kell térítenie. Erről a Magyar Államkincstár munkatársával egyezett meg a tárgyaláson úgy, hogy májustól levonják a nyugdíja 33 százalékát. Három éve robbant ki az ügy , amelynek az elsőrendű vádlottja egy korábban Hódmezővásárhelyen dolgozó ideg- és elmegyógyász. A 67 éves orvosnőt azzal vádolják, hogy 2001 szeptemberétől 2010 decemberéig több olyan hamis orvosi igazolást állított ki, amelyek alapján az embereket fogyatékosnak minősítették, tehát pénzt kaptak az államtól. Összesen majdnem százmillió forint kárt okoztak ezzel.A nővel együtt 51 vádlottja van az ügynek, amelyben már több, hasonló részítéletet hoztak. A büntetőügy vádlottjai között a doktornőn kívül több orvos is van. Volt, hogy ők úgy állíttatták ki a hamis papírokat, hogy az, akinek a nevére szólt, nem tudott róla . Információink szerint az orvosokat ősszel hallgatja meg a bíróság, és ítélet is akkor várható.