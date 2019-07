Ütemesen halad a tramtrain építése: kihívás a közlekedés, de vásárhelyiek tudják, a munka felfordulással jár

– Ez még akadályversenynek is durva – állapította meg egy idősebb házaspár, miközben biciklijüket igyekeztek áttolni Vásárhelyen, a Kálvin János térnél elhelyezett fémhídon. – Alig várjuk, hogy kész legyen, és akkor utazhatunk ingyen fagyizni Szegedre – mondta mosolyogva Erdélyi Béla és felesége, Ilona. Hozzátették: nem kell nyavalyogni, az építkezés kellemetlenségekkel is jár.A tramtraint már a belvárosban építik a kivitelezők, átmenetileg nehezebbé válik a közlekedés. Az autósok az Emlékpont felé egy sávot használhatnak az Andrássy úton, a bicikliseknek is ügyesen kell taktikázni, előre felmérni, merre haladhatnak, akárcsak a gyalog, babakocsival és rokkantjárművel közlekedőknek. Az átkelést segítő hidakat szinte mindennap újra meg kell keresni. Ez azt is jelzi – és az arra járók tapasztalhatják –, hogy a szakemberek tempósan haladnak a megvalósítással, már az Emlékpont közelében is láthatunk vágányokat, lefektetett síneket. Az emberek egy része azonban egyre türelmetlenebb.– Ez lesz még legalább 2 évig! Nem tudunk normálisan közlekedni. Tragédia! – háborgott András. Egy kerékpáros idősebb nő megértőbb volt. – Már begyakoroltam az útvonalat, ha változik, alkalmazkodok. Ez építkezés, meg kell csinálni, a munka pedig felfordulással jár. Türelmesnek kell lenni – mondta. Az unokáját, egy szöszke kislányt biciklin toló Katalin azonban az elégedetlenek táborát gyarapította.– Borzasztó! Nagy a káosz, nem tudjuk, hogy éppen hol kelhetünk át az egyik oldalról a másikra. Gyalog, biciklivel vagy babakocsival nehéz átjutni a városon – mondta, miközben a gyerekülésben ülő kislány nem győzte ismételni: – Kérek kekszet! Kérek kekszet! Kapott, és a testvére, Petike is.– Nem probléma a közlekedés, nyugodtnak kell maradni és kikerülni a felfordulást. Mindenhová eljutok, még akkor is, ha körbekerülöm a várost. Addig is levegőn vagyok – mondta derűsen a rokkantkocsival járó Kristóné Katalin. A tramtrain már része a vásárhelyiek életének.Az Ady Endre utcán egyébként már jó ideje kétirányú a forgalom, a kocsibejárókat helyrehozták, kialakították az új buszmegállót és már a tramtrainmegálló is kész.