Van adóssága, de nem hitelekből él Márki-Zay Péter - A milliós perköltségeket a támogatók adták össze

pénzintézeti tartozása 15,2 millió forint, magánszemélynek nem adósa, és köztartozása sincs. Viszont olvasható egy tétel 500 ezres pénzintézeti számlakövetelésről.

Egy hetilap szerint úszik az adósságban, a polgármester ezt tagadja. Fotó: Frank Yvette

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere úszik az adósságban – a Lokál Extra című ingyenes hetilap június 6-ai, vásárhelyi száma szerint. Amint írják: 20 millió forinttal tartozik pénzintézeteknek és magánszemélyeknek, és ez az összeg a következő tételekből áll: 13 milliós jelzáloghitel a családi házon, 2 milliós tartozás magánszemélyeknek, valamint 5 milliós folyószámla- és hitelkártya-tartozás. Hozzáteszik, mindez a közelmúltban a makói bíróságon derült ki, ahol a városvezető vádlottként volt jelen rágalmazási ügyben. A fentiekből arra következtet a lap, hogy Márki-Zay hitelekből élhet, mert a törlesztések felemésztik 750 ezres fizetését.– Nem hitelekből élek – reagált lapunk kérdésére a polgármester. – Hitelkártyát használok, de azt minden hónapban fizetem. A vagyonnyilatkozatomban pedig – amelyet minden évben köteles vagyok megtenni – pontosan megtalálhatóak az adatok – fűzte hozzá. Javaslatára megkerestük a város honlapján ( hodmezovasarhely.hu – itt bárki megtekintheti) a januárban tett vagyonnyilatkozatot, amelyből az derült ki:Megjegyezte: nem tudja, miként adhatták ki a makói bíróságon a pénzügyi helyzetével kapcsolatos adatokat, volt-e ehhez joga a testületnek. – Természetesen semmi sem titok, én a családom anyagi helyzetét is nyilvánosságra hoztam. Azzal is tisztában lehet mindenki – közölte a polgármester.A Lokál-cikk arra is kitért, hogy a számára negatív, jogerős bírósági ítéletek miatt a városvezetőt újabb és jelentős költségek terhelik majd. Ráadásul még 11 hasonló ügyben van folyamatban ellene peres eljárás. Ezzel kapcsolatban a polgármester azt mondta: a jogerős bírságok kifizetésében számíthatott szimpatizánsokra, akik az összeget már össze is gyűjtötték számára.