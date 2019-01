Vásárhelyen az erőemelő sem tesz fogadalmat

– Soha nem tettem és teszek újévi fogadalmat, mert azok nem teljesülnek, senki sem tartja be. Nem fogadkozás kell, hanem elszántság és azonnali cselekvés

– Nem kell feltétlenül az esztendő utolsó napjához kötni, min szeretnénk változtatni az életünkben. Erre ugyanúgy megfelel június 22-e, mint december 31-e

Szenti Ferenc szakács és erőemelő soha nem tett újévi fogadalmat. Fotó: Imre Péter

A legtöbben általában – akik megígérnek valamit – a dohányzás abbahagyása mellett a fogyást említik vagy a sportosabb, egészségesebb életmódot.

A Top 10 fogadalom



Nézzük a Top 10 újévi fogadalmat: 1. legyek egészségesebb, 2. legyek boldogabb, 3. jobb ember

legyek, 4. rátalálni a szerelemre, 5. több szeretet a családnak, 6. legyek jobb barát, 7. legyek jobb tanuló a suliban, 8. tanuljak valami újat, 9. legyek példakép, 10. keresni egy kis pénzt, jobb munkával (forrás: KamaszPanasz). És a fentieket még most sem késő elhatározni és megtenni.

Kíváncsiak voltunk, a vásárhelyiek tettek-e újévi fogadalmat, és mennyi esélyt látnak a betartására. Mint kiderült, Hódmezővásárhelyen nem divat a szilveszteri esküdözés. Akikkel beszéltünk, mindannyian értelmetlennek tartották a fogadkozást, mert szerintük azt úgysem lehet betartani.– közölte Szenti Ferenc szakács, a vásárhelyiek világbajnoka, aki Világkupa-győztes erőemelésben, felhúzásban. – Tapasztalom, januárban és februárban sokan elkezdenek kondizni, megtelnek az edzőtermek, de márciusra teljesen elfogynak, eltűnnek az újévi sportolók...A megkérdezettek közül Szenti Ferenc mellett is sokan úgy vélekedtek az újévi fogadalmakról: értelmetlenek, tíz- ből tízen nem tartják be, amit a pezsgő mámorában ígértek maguknak, barátaiknak, kedvesüknek, családtagjaiknak. Zoltán a buli forgatagában, ahogy fogalmazott, elfelejtett fogadalmat tenni, de ez nem meglepő, eddig soha nem ígért semmit szilveszter éjjelén.– vélekedett.– Az orvosi vizsgálatok után fogadom meg, úgy élek, hogy a legközelebbin jobbak legyenek a leleteim, jobban vigyázok az egészségemre. Eddig nem mindig sikerült... Az is igaz, még egyetlen orvosi felülvizsgálat időpontja sem esett december 31-re – mondta Attila.– Azért nem teszek fogadalmat, mert nem kötöm konkrét dátumhoz, például a szilveszter napjához azt, min akarok jobbítani az életemben – árulta el a Kinizsi utcai hentesnél vásárló Árpád.– Legutóbb, egy-két évvel ezelőtt azt határoztam el, változtatok az étrendemen, sikerült – tette még hozzá. Ehhez Kádár Mihály hentes annyit fűzött: azért nem fogadkozik, esküdözik, mert úgysem tartja meg.Kondász Nikolett is ezzel indokolta az újévi fogadalom elmaradását. Azt mondta, év közben egyszer elhatározta: leszokik a cigarettáról. Az eredményt sejthetjük: nem sikerült.Érdekességként citálhatjuk Brilla Lászlóné Beátát, aki évekkel ezelőtt nem új-, hanem óévi fogadalmat tett: azt vállalta este 8 órakor, hogy éjfélig már nem veszik össze senkivel. Ez sikerült is.