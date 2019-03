Vásárhelyen hozzászoktak az akadályversenyhez

– A járdán haladva mindenhova eljutok, ahova akarok. Ha elakadok, megfordulok, és új irányba megyek tovább – mondta az elektromos rokkantkocsival közlekedő Szilvia. A vásárhelyi Petőfi utca sarkán találkoztunk, ahol javában zajlanak a tramtrain munkálatai. Hatalmas gépek nyűvik, szedik fel és szállítják el az aszfaltot, a Kálvin tér és az Emlékpont között alakítják ki a villamosvasút nyomvonalát. Az Ady Endre és a Bajcsy-Zsilnszky utcán pedig már a vágányépítés is befejeződött.– Szórólapokon láttam a látványtervet, jónak tűnik, de majd meglátjuk, milyen lesz a valóságban. A vak is azt mondta – tette hozzá. Ugyancsak alkalmazkodik a körülményekhez a kerékpárral járó Mária. A járdán elfér, ha úgy adódik, leszáll a bringáról, és tolja. A gyalogos Zoltán azonban már háborgott, panaszkodott: – Sok problémát okoz az építkezés, az azzal járó felfordulás – jelentette ki.– Mikor végre megcsináltak valamit, kisvártatva újra felbontják, és kezdődik minden elölről. Nincsenek átjárók, kerülni kell, hosszabbodik az út, több idő eljutni a célhoz – sorolta.– Az építkezés mindig felfordulással jár, ami a közlekedésben is érezteti hatását, zavarokat okoz. Ezt el kell fogadni – mondta a biciklijét toló nyugdíjas pedagógus, Pintérné Kurunczi Magdolna. Azt hangsúlyozta, ha kicsit több időbe kerül is, el lehet jutni a tervezett célhoz, akadály esetén leszállva és tolva a kétkerekűt.– Legyünk türelmesek. Jómagam minden új kezdeményezést támogatok, a tramtraint is. Reméljük, a végeredmény olyan lesz, hogy azt mondhatjuk majd, megérte a várakozást – mondta Magdolna.– Nagyon nehezen, csak kerülőkkel lehet autózni a városban. Ha a buszpályaudvarra megyünk, 1–1,5 kilométerrel is növekedhet az útvonal, és annyival drágább a fuvar is, aminek a kuncsaftok nem örülnek. És mi jól ismerjük a várost. A külföldiek és a teherfuvarozók nem, a közelmúltban például beszorult a Lánc utcába egy kamion – közölte a taxis Király Dávid. A beszélgetéshez csatlakozott kollégája, Bagaméri Erik.– Nemhogy napról napra, délelőttről délutánra változnak a járható útvonalak. És sajnos előfordul, hogy a közlekedők egymás dolgát is megnehezítik – mondta el tapasztalatait.A munkák miatt az Emlékpontnál ideiglenesen egy zebrát is megszüntettek, míg a Kálvin térnél a buszpályaudvar felé törmelékből alakítottak ki átjárót. Az Andrássyn az egyik oldalról a másikra csak átbukdácsolni lehet – olykor a kerékpárt is emelgetve – az építési akadályokon, míg az autók a Kálvin tértől az Emlékpont irányába haladhatnak, egy sávon.Tapasztaltuk, többen megállnak, szétnéznek, keresik, merre folytathatják útjukat. De a vásárhelyiek – többekkel beszéltünk még – általában türelmesek, megértők, panaszkodnak, de a viszonyokhoz alkalmazkodva közlekednek. Többen megállnak, szétnéznek, keresik, merre folytathatják útjukat.