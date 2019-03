Vásárhelyen vége az ikonikus játéknak, Szegeden még akad 1-2 darab

Szegeden a Jumbóban még van egy flipper, az odajárók között népszerű. Fotó: Karnok Csaba

Flippertörténelem



Golyókkal játszott táblás játék, amely Bagatelle néven vált ismertté. Lyukakkal teli táblán kellett dákóval a golyót célba juttatni. Mai formája Chicagóból származik. A táblás méretet hamar kinőtte, és a harmincas évek óta asztalként ismerjük. A II. világháború környékén lendült be a gyártása és lett egyre népszerűbb. Az angolszász pinball elnevezés sejteti a flipper lényegét: a karok (pin) szerepét. Alapesetben egy lejtő asztalon kell a guruló fémgolyót két, 3–7 centis karral visszalökni. A háború lezárása után lett a flipperek kötelező kelléke a kar. A hetvenes években már világszerte kedvelt, és az elektronika térnyerése egyre látványosabbá tette.

– Tudtuk, hogy elviszik a Kristály Presszóból a flippert, ezért vasárnap összejöttünk páran, hogy utoljára játsszunk egyet rajta. Ez volt az utolsó Vásárhelyen, most már egy szórakozóhelyen sem üzemel – mondta Détár Zoltán, aki telefonon kereste meg lapunkat a többek számára szomorú hírrel. A flippergép a Balaton környékére, gyűjtőhöz vándorolt. Korábban Hódmezővásárhelyen hét-nyolc helyen volt flipper, például a Tarján vendéglőben, az azóta megszűnt Malom Presszóban, az újvárosi Széchenyi Sörözőben és az Öreg Vidám Rizsőrben.A pár évtizede még nagy népszerűségnek örvendő, szinte minden kocsmában megtalálható gépek lassan eltűnnek a megyéből. Ennek oka lehet az ingyenes online változat elterjedése, a magas karbantartási és egyéb költségek, valamint a viszonylag szerény bevétel. Kíváncsiak voltunk, hol van még. Körtelefonunkból kiderült, hogy Szentesen, Csongrádon és Makón sincs már egy flipper se, még Szegeden található pár darab, például a Mikszáth Kálmán utcai Jumbó Sörözőben.– Kimentek a divatból. Az emberek, úgy is fogalmazhatunk, leszoktak a flipperről, hogy miért, azt nem tudom. Inkább a darts, a biliárd és a csocsó a kedvenc – közölte Fekete Zsolt, a Jumbó üzletvezetője. Elmondta: flippergépet üzemeltetnek még Szegeden a Három Muskétásban, nyaranta a Szikin a büfénél és Szőregen a Sport Büfében – sokkal több gépről a városban nem tud Fekete –, korábban 25–30 flipperükkel játszottak több szórakozóhelyen, sörözőben, vendéglőben. Aztán sorban eladogatták szinte mindet.– Alig lehet kapni és drága bele az alkatrész, olykor már csak bontásból lehet hozzájutni. Ebből következően a működtetésük drága. Üzemeltetésükben nincs sok fantázia – játékadó-köteles, és vizsgáztatni is kell –, inkább csak plusz szórakozási formaként, lehetőségként jelenik meg a palettán – mondta még Fekete Zsolt. Már csak a megyeszékhelyen tartja állásait a flipper. Kérdés: meddig?