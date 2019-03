Vásárhelyi lakásügy: a Fidesz szerint Nagy Ernő menekül

– Vizsgálódásaink szerint a Fidesz több embert juttatott megkérdőjelezhető körülmények között, szintén 40 százalékos kedvezménnyel lakáshoz – jelentette ki Márki-Zay Péter. A polgármester elismerte: a Nagy Ernő-ügy bár nem korrupció, kisebb szabálytalanságok történtek, erkölcsileg aggályos, összeférhetetlen. Elismerte azt is, hogy ő írta alá december 21-én a szerződést. Elhangzott, hogy a szocialista politikus lányának egyik aláírása nem tőle, hanem egy ügyintézőtől származik, de azt az érintett szándékával egyezően tette.

– Nagy Ernő hiteltelenné vált, ezek után senki sem bízik meg benne a városban, és méltatlan arra, hogy mások kérelmét elbírálja. Le kell mondania a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnökségéről és képviselői mandátumáról is

Kedden ismét két sajtótájékoztatót tartottak Hódmezővásárhelyen, és a téma sem változott: Nagy Ernő (MSZP) önkormányzati képviselő lányának lakásügye. Először Márki-Zay Péter polgármester és Kis Andrea (MSZP) alpolgármester mondta el véleményét.A polgármester hangsúlyozta: a történteket nem tartja korrupciónak, de ha a Fidesz ragaszkodik a meghatározáshoz, akkor az az ő korrupciójuk, és Hegedűs Zoltán nevéhez kötődik, mert annak idején ők ajánlották fel a Kossuth téri ingatlant megvételre Nagy Ernő lányának. Kiemelte: ő a lakásértékesítéseket vagyonvesztés miatt leállíttatta, csak az előző városvezetéstől rájuk maradt ügyeket vitték tovább, ami erre az esetre is vonatkozik.A vételtől való visszalépést nem beismerésnek, hanem jó döntésnek, tisztességes lépésnek nevezte Márki-Zay. Kérdésre válaszolva elmondta: az adásvételi szerződés aláírásakor nem tudta, hogy a képviselő lánya az érintett, és azt sem tudta, hogy korábban 1,5 évig nem élt az ingatlanban.Kis Andrea többnyire a szereplők megnevezése nélkül korábbi gyanús lakásügyletekről beszélt. Megnevezte ugyanakkor Végh Ibolya korábbi aljegyzőt, Fekete Ferenc fideszes képviselőt és Paragi István építési vállalkozót. A velük kapcsolatos ügyeket már korábban is emlegették. Kis Andrea kijelentette: akadnak olyan ügyek, amelyek nemcsak erkölcsileg, jogilag is kifogásolhatók, és azokban feljelentéseket tesznek.– Figyelemelterelés volt Márki-Zay Péter és Kis Andrea tájékoztatója – reagált sajtótájékoztatón Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselő. Felhívta a figyelmet: azt elismerték, súlyos hiba történt. Szólt arról is, hogy december 17. és 21. között, Nagy Ernő jóváhagyó szignója és a polgármester aláírása között felgyorsultak az események,Az MSZP-s politikus a jogkövetkezményeket akarta enyhíteni azzal, hogy lánya visszalépett a vásárlástól – jelentette ki a képviselő.– mondta Cseri Tamás.