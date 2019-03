Vásárhelyi Valóság: miért mondott le Soós Csilla?

– Ezt az értékrendet, a vásárhelyi lakosságot hagyta cserben Soós Csilla könyvtárigazgató, azzal, hogy lemondott bizottsági elnöki posztjáról. Ráadásul az utóbbi időben a kormányt bíráló, politikai témájú rendezvényeknek adott otthont a Németh László Városi Könyvtár (NLVK), sőt megjelent falai között az antiszemitizmus is Gyöngyösi Mártonnal

– Több mint 2 hónapja döntött arról a vásárhelyi közgyűlés, hogy a Vásárhelyi Valóság című önkormányzati lapot szerkesztőbizottság készítse. Akadtak, akik azt feltételezték, ez cenzúra lesz. Ezt határozottan visszautasítjuk – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP köz- gyűlési frakciójának vezetője.Hozzátette: azt szerették volna, és most is az a céljuk, hogy a kiadvány politikamentes, kiegyensúlyozott, pártatlan legyen, és a város ügyeiről, a városban történtekről, a civil szervezetekről tájékoztassa az embereket.– jelentette ki a frakcióvezető.– Azt suttogják a városban, hogy Soós Csilla politikai ambíciókat dédelget,. Bárhogy is van, a pénteki rendkívüli közgyűlésen gondoskodnunk kell a két lemondott szerkesztőbizottsági tag pótlásáról, biztos mindkét tábornak lesznek jelöltjei. Találni kell olyan embereket, akik felvállalják azt az értékrendet, amely egy önkormányzati, vagyis a lakosság pénzén előállított laptól elvárható – közölte Hegedűs Zoltán.Emlékeztetőül: a szerkesztőbizottságba Soós Csillát a Fidesz–KDNP delegálta. Azt csak találgatni lehet, miért döntött a lemondás mellett. Szerkesztőségünk kereste őt telefonon, de nem tudtuk elérni.