Védőháló praxisközösséget hozott létre négy település

Bakos Attila (balról), Cs. Szabó Zsuzsanna és Szél István mutatta be a védőháló programot. Fotó: Kovács Erika

A praxisközösség tagjai



A Hódmezővásárhelyi Praxisközösség Bakos Attila, Urbán Eszter (Székkutas), Pusztai Henrietta, Cs. Szabó Zsuzsanna, Bálint László, Grezsa István, Spiák Mariann, Kovács Ildikó (Hódmezővásárhely), Palotás Ágnes (Mártély) és Patvaros Áron (Árpádhalom) körzeteit foglalja magában.

– Székkutas vezetésével 150 millió forint értékű egészségügyi pályázatot nyert a 4 település 10 háziorvosi praxisát magába tömörítő konzorcium – jelentette be a szerdai székkutasi sajtótájékoztatón Szél István, Székkutas polgármestere.– Azon közösségek összefogásának van jövője, ahol a szereplők egyformán fontosnak tartják az ügyet, jelen esetben az egészségvédelmet. A 10 praxis közel 13 ezer ember ellátását biztosítja. A program jó lehetőség lesz az egészségügyi szolgáltatások bővítésére. Főleg a kistelepüléseken élők olyan pluszszolgáltatásokban részesülhetnek, amelyek a városiak számára is elérhetők – emelte ki a településvezető.A Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösségben az alapellátást végző háziorvosok és a projektben közreműködő szakemberek olyan együttműködési hálózatot építenek ki, amely a hagyományosan kínált gyógyító, akut és sürgősségi ellátás mellett betegségmegelőző és egészségfejlesztési tevékenységet is végez.– 10 háziorvosi körzet szövetkezett a közös munkára. A program lelke az egészségi állapot felmérése lesz – emelte ki Bakos Attila, a praxisközösség szakmai vezetője. Kérdőíves felmérést végeznek, majd a kiértékelés után orvosi tanácsadással állnak a betegek rendelkezésére. Szükség esetén pedig a krónikus gondozás, a rehabilitáció területére irányítják a pácienseket.– Több olyan tényező is felbukkanhat, amely miatt klienseinket védőnőhöz, dietetikushoz, gyógytornászhoz, pszichológushoz vagy más szakemberhez kell irányítanunk. Ezek a prevenciós szolgáltatások a betegség megelőzését szolgálják.Bakos Attila példaként említette, ha valakinél kiderül a cukorbetegség, nemcsak gyógyszerrel orvosolják a problémáját, hanem dietetikushoz vagy cukorbetegklubokhoz is irányítják, hogy az életmódjuk megváltoztatása is hozzájáruljon az állapotuk javulásához.A praxisközösség többletszolgáltatásként dietetikus, gyógytornász, pszichológus és mentálhigiénés tanácsadást biztosít az érintetteknek. Egyéni felmérés után lehetőség lesz csoportos gyógytornán való részvételre is. Bakos Attila reményét fejezte ki, hogy a projektből mintaprogram válhat.Cs. Tóth Zsuzsanna, a program menedzsere kiemelte, azokat a klienseket is szeretnék bevonni a programba, akik ritkán keresik fel a háziorvosi rendelőt. Ahogy a program nevében is benne van, védőhálót kívánnak nyújtani a lakosságnak. – A 10 praxis orvosai szoros együttműködésben dolgoznak ki terveket, programokat, szakmai protokollokat. A szakmai munkát a lehető legmagasabb szintre fejlesztjük. A minőségi háziorvoslás mintáját kívánjuk felmutatni. Ebben az ápolók, nővérek, védőnők is nagy segítségünkre vannak – tette hozzá.Cs. Tóth Zsuzsanna hangsúlyozta, a fiatalokra is kiemelt figyelmet fordítanak az egészségnevelés érdekében.A következő hónapokban egészségvédelmi napokat is rendeznek, ahol lehetőség nyílik különböző szűrővizsgálatokon való részvételre is. A program 2019 novemberéig tart. Bakos Attila reményét fejezte ki, hogy lesz folytatása.