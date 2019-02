Végre van költségvetése Vásárhelynek

Takarékos, észszerű büdzsé



– Az egyeztetéseknek köszönhetően minden vásárhelyi érdekeit szolgáló, takarékos, észszerű és végrehajtható költségvetése lett a városnak – mondta a közgyűlést követő sajtótájékoztatóján Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője. Hozzátette: ez a büdzsé biztosítéka Vásárhely működtetésének és fejlesztésének. A politikus kifejezte aggályát is, mint mondta, a tapasztalatok azt mutatják, Márki-Zay Péter valószínűleg nem hajtja majd végre a feladatokat. De a kórtermek átalakításáért, a járdák, utak felújításáért és a helyi cégek, vállalkozások építményadójának 30 százalékos csökkentéséért harcolni fognak.

Harmadik nekifutásra a tegnapi közgyűlésen elfogadták Vásárhely idei költségvetését, amelynek főösszege 18 milliárd 926 millió forint.Varga Jánosné könyvvizsgáló részletesen elemezte a büdzsétervezetet. Elmondta: több nagy kockázattal járó elemet is tartalmaz. Azt nem értette, miért zárták ki a bármire felhasználható, úgynevezett rulírozó hitel felvételét, amely a forráshiányos időszakban nyújthat segítséget.Cseri Tamás (Fidesz–KDNP) hozzászólása nyomán vita alakult ki arról, hogy a korábbi Fidesz-városvezetés a működési költségeket költötte fejlesztésre, vagy a lekötött, fejlesztési összegeket működtetésre. Ezzel kapcsolatban elhangzott: korábban a szabályozók is rugalmasabbak voltak, például egy évben a működésen megtakarított 2 milliárd forintot beruházásokra fordíthatták, ezt a könyvvizsgáló is igazolta.Benkő Zsolt (Fidesz–KDNP) azt kérte, a határozati javaslatba vegyék bele, hogy a kórtermek átalakításáról a szerződést minél hamarabb kösse meg az Erzsébet-kórházzal a polgármester, kezdődjék meg az utak és a járdák felújításának előkészítése, és a 30 százalékos építményadó-csökkentéssel összefüggő adórendelet-változtatást már a márciusi rendes közgyűlésre terjesszék be, illetve sem fejlesztési, sem működési hitelt nem vehet fel a város. A Cseri- és Benkő-javaslatokat megszavazta a többség, viszont a polgármesternek azt az indítványát, hogy a kórház 1 milliárdjából 700 milliót csoportosítsanak át az önkormányzati babakötvények kifizetésére, nem.Az idei költségvetést végül 9 igennel, 3 nem (Márki-Zay, Kis Andrea alpolgármester, Molnár Lászlóné) ellenében, 1 tartózkodás (Nagy Ernő) mellett fogadta el a közgyűlés.