Veterán járműcsodák randevúztak Mindszenten - galéria

Az árvízveszély miatt a helyszín ezúttal új volt: a Keller Lajos Városi Könyvtár és Művelődési Központ előtti, melletti téren és egy lezárt útszakaszon tartották meg. Az eseményt Zsótér Károly polgármester és Ávéd János orvos, a helyi klub oszlopos tagja és gyűjtő nyitotta meg.– Az érdeklődők igazi járműcsodákat láthattak, például egy 5 ezer köbcentis, automata sebváltós Cadillacet, a múlt század 20-as és 30-as éveiből motorokat, de akadt a közel 200 kiállított járgány között régi kerékpár, felújítás alatt álló, de még nem teljesen kész Velorex és veterán babakocsi is. Végül is, utóbbi is közlekedési eszköz... Az autók és motorok között volt amerikai, nyugat-európai és egykori, rendszerváltás előtti keleti gyártású márka, eszerint voltak csoportosítva a területen – mondta el Gál Gyula , a rendezőcsapat és a Mindszenti Veterán Jármű Egyesület tagja.A szervezők ezúttal is több elismerést osztottak ki, díjazták a különleges és a szép veterán járműveket is. Az eseményen a Magyar Autóklub is részt vett egy ügyességi pályával. A 14 órai hagyományos, látványos autós, motoros felvonulás után következtek a Magyaro(c)k Fesztivál koncertjei – hajnal 2 óráig tartott a mulatság.