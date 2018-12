Világ formálta művészet - Szabó Klára Petrának fontos Vásárhely

Szabó Klára Petrának fontos Vásárhely – inspirációt jelent számára.

Szabó Klára Petra több mint egy évtizede állandó résztvevője a Vásárhelyi Őszi Tárlatnak, és eddig hét különböző elismerést kapott, köztük a Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat – mondta el köszöntőjében Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója. – Mindig képzőművész akartam lenni, ennek alapján választottam az iskoláimat is – fogalmazott Petra, aki a fotózáson, a tűzzománckészítésen és a grafikán keresztül érkezett meg a festészethez.A művész számára fontos a szülőváros, és inspirációt jelentett számára Tornyai kisméretű képsorozata, amely megmutatta, hogy az alföldi táj is lehet izgalmas. A távoli országok, tájak művészete is hatott rá, például a japán buddhista szerzetesnél eltöltött idő alatt a kert éke, a rózsafa vonzotta magára figyelmét, alakította szemléletét. A művész azt is megfigyelte, hogyan formálja a hideg a geometrikus formákat.A 65. Vásárhelyi Őszi Tárlaton Szabó Klára Petra három alkotását is bemutatták,