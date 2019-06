Vitát gerjesztett a szúnyogirtás Vásárhelyen

A vá­sárhelyi önkormányzat a pol­gár­mesteri hivatal gyors­hírszol­gálatán reagált. Azt ír­­ták: szombaton gond nélkül elvégezték a mártélyi szú­nyog­­­irtást, és a feladattal meg­bízott cég a vásárhelyi Jókai ut­cában is nekilátott a munkának, ám a közben megerősödő szél miatt félbehagyták. Pótnapként a vasárnapot jelölték meg – fontos tudni, erről a vállalkozó dönt, nem az önkor­mány­zat. A tervezett utcák egy részét lepermetezték, de az időjárási viszonyok megváltoztak, ezért abbahagyták a munkát. 21 kilométer maradt hátra, amelyet akkor pótolnak, ha a cég kapacitása azt lehetővé teszi. Az időpont még nem ismert – tudtuk meg.



A munkát végző gázmester szerint – írja a gyorshírszolgálat – a szer hatékonyságát az eső kevésbé, a szél annál inkább befolyásolja. Kijelen­tette azt is: a hatóanyag a le­velek alján megbújó nyugvó szú­­nyogokra is hat. Az eredményt, a hatékonyságot pedig mindenki a saját bőrén tapasztalhatja.