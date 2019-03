Zöld, fenntartható és high-tech település terve rajzolódik ki Kakasszéken

Kovács Gábor.

Fotó: Karnok Csaba

Megmenthető a fehér szálló is. Fotó: Kovács Erika

– Fájt a szívem, amikor egy jó évtizede szembesültem Kakasszék lepusztultságával – nyilatkozta lapunknak Kovács Gábor bankár, üzletember, műgyűjtő és filantróp, a KOGART alapítója. – Kakasszéken nőttem fel, 23 éves koromig ott éltem. A családom 1986-ban költözött el. Utána sokáig csak ritkán jártunk arrafelé. Édesanyám 2008-as halála után döntöttem úgy, hogy visszavásárolom a volt családi házunkat, amelyet nagyapám a saját kezével épített a 30-as évek második felében. Rendbe tetettem, felújíttattam. Így próbáltam mintát mutatni Kakasszéken. Kovács Gábor szeretné, ha a településrész ismét vonzóvá válna ottélés vagy turizmus szempontjából is.– Felkérésemre Zoboki Gábor Ybl-díjas építész dolgozott ki egy koncepciót Kakasszék fejlesztésére. Ez hosszú távú terv, amely egy zöld, fenntartható és high-tech települést eredményezne. A terv egyelőre irattárban van, mert a megvalósítását jelentős költséggel járó összközművesítésnek kellene megelőznie.A tanyák lakosságával együtt félszáz alatti lélekszámú Kakasszék hajdan virágzó település volt. Az 1932-ben épített szanatóriumba az ország minden tájáról érkeznek ma is mozgásszervi betegek. Hajdan a fürdőjét, strandját is sokan látogatták. Manapság a strandot alig találni meg a nád között.– A 90-es években az akkori székkutasi vezetés hozott egy döntést, hogy Kakasszéket nem fejlesztik. Ennek is köszönhető a mai állapot. A helyzet szerencsére megváltozott. Kérésemre az önkormányzat 2 utcában bevezette a vizet, van szervezett szemétszállítás. Egy vállalkozás most köti be a nagy sebességű internetet. Az önkormányzat két fontos utat is felújított. A pályázati összeg feletti részre magam vállaltam kötelezettséget.Kovács Gábor rendbe tetette a Juci Villát, ahol élelmiszerbolt működik, de egy vendégházat is épített. Az elmúlt években több eladó ingatlant vásárolt meg.– A menthető ingatlanokat megmentjük. A Suba-ház már rendben van, néhány héten belül Dávidházi Máté egykori háza is elkészül. Év végére pedig még egy ingatlan megújul. Megmentjük a sárga és a fehér szállót is a strandon, illetve a Ludányi-tanyát is. A romos tanyákat, házakat viszont le kellett bontani. Jelenleg hat embert foglalkoztatok főállásban azért, hogy Kakasszéken rend és tisztaság legyen.Kovács Gábor kiemelte, Kakasszék lelke a tó. Ha a tó nem lesz rendbe téve, senki nem fog idejönni nyaralni vagy lakni. A tó egyik fele Kovács Gábor tulajdona, a másik pedig a vásárhelyi önkormányzaté.– A tó kitakarítása a korábbi számítások szerint mintegy 300 millióba kerülne. Csakhogy a vásárhelyi önkormányzatnál érdekmúlás következett be, mivel már csak a tó az övék, és egy meleg vizes kút, a szanatórium az államhoz került. Remélem, sikerül megvenni a vízfelület másik felét is, és azután tudok uniós forrásra pályázni. Ha az meglesz, jöhet a strand, valamint a fehér és a sárga szálló rendbetétele. A meleg vizet adó kút a vásárhelyi önkormányzaté, amelynek energiáját lakossági fűtésre is lehetne használni. Ebben az ügyben is dolgozom egy megoldáson.A kakasszéki rendrakással Kovács Gábor 2020 végére szeretne végezni. Elmondása szerint lassan 1 milliárd forintot költött már el a településrészre.