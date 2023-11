Egyre nagyobb területen erőre kap a déli, délkeleti szél, amelyet csütörtök estétől, éjszakától leginkább az Észak-Dunántúlon, illetve az Alföldön kísérhetnek akár több helyen is viharos - óránkénti 60-85 kilométeres, főként a magasabban fekvő tájakon, illetve a péntek délelőtti, déli órákban délkeleten akár óránkénti 85-90 kilométeres - széllökések. Pénteken napközben lassan északnyugatira fordul a szél, amely a nap második felében fokozatosan veszít erejéből.

A péntek hajnalban nyugat felől érkező, majd napközben az országon átvonuló hidegfront mentén zivatarok kialakulásához is kedvezővé válnak a feltételek, legkisebb eséllyel északkeleten lehet rájuk számítani. A front mögött átmeneti szünet után a nap második felében nyugat felől újabb záporos, zivataros gócok érik el a Dunántúlt. Az erősebb gócokhoz intenzív csapadék, viharos széllökések, illetve apró szemű jégeső társulhat. Alacsony valószínűséggel heves zivatar is előfordulhat. Az Északi-középhegység nyugati részén, illetve a Kisalföldön akár területi átlagban is elérheti, meghaladhatja a 20 millimétert a pénteken lehulló csapadék mennyisége.