A jövő héten is többször lesz esős idő

A jövő héten is többször lesz eső, a szél is megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. Lehűlésre viszont nem kell számítani, továbbra is jellemzően 20 fok körül alakulnak majd a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Ma déli irányból tovább növekszik a felhőzet, és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett dél, délkelet felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadásra. A reggeli, hajnali órákra már szakadozik, csökken a felhőzet, és csapadék is egyre inkább csak az északi megyékben fordulhat elő.



Hétfőn a gomolyfelhő-képződés mellett általában több órára kisüt a nap, de a keleti tájakon több lehet a fátyolfelhőzet. Napközben több helyen is valószínű zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél hétfőn főként a Dunántúlon megerősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, délnyugaton lesz hűvösebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 19 és 24 fok között várható.



Kedden délelőttig az északkeleti megyékben még erősen felhős lesz az ég, és ott eső, zápor is valószínű. Napközben azonban már országszerte erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, és szórványos jelleggel kell záporra, zivatarra számítani. A szél többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet 8-14, maximumhőmérséklet 16-23 fok között alakul, délnyugaton lehet a hűvösebb.



A rövidebb napos időszakok mellett szerdán is többfelé valószínű zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 17-23 fok között alakul.



Csütörtökön több órára kisüt a nap. A Dunántúl északi felén és Budapest körül csak kis eséllyel lehet csapadék, másutt szórványosan valószínű zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 8-13 fok között valószínű. A nappali maximumok 18-24 fok között alakulnak.



Pénteken napos idő várható, csak helyenként lehet futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-12, a legmagasabb hőmérséklet 18-23 fok között alakul.



Szombaton délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugat, délnyugat felől záporok, zivatarok várhatóak. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 7-14 fok lesz. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap a rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, és többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A minimumhőmérséklet 9-14, a maximumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.