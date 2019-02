A vezetésnek és egy jó sétának is kedvez a péntek - viszonylag napos időnk lesz

Orvosmeteorológia



Közlekedésmeteorológia

Névnapok

Ezen a napon történt

i. e. 399 – Szókratészt halálra ítélik.

1581 – Gyulafehérváron meghal Bocskai Erzsébet, Bocskai István későbbi erdélyi fejedelem nővére, Báthory Kristóf erdélyi vajda felesége, Báthory Zsigmond későbbi fejedelem anyja.

1763 – megkötik a hétéves háborút lezáró megállapodást a Hubertusburgi békét.

1848 – Londonban német nyelven megjelenik a Kommunista kiáltvány.

1898 – Havanna kikötőjében tisztázatlan körülmények között felrobban és elsüllyed a USS Maine amerikai hadihajó, melynek ürügyén az Egyesült Államok április 25-én hadat üzen Spanyolországnak, kitör a spanyol-amerikai háború.

1944 – Az amerikai légierő porig bombázza a Monte Cassino-i bencés kolostoregyüttest.

1945:

Véget ér a február 4-én kezdődött jaltai konferencia, ahol a szövetséges hatalmak vezetői döntöttek Németország lefegyverzéséről. Befejeződik a második világháború egyik legcéltalanabb bombázása, a drezdai támadás. Az akció végén több tízezernyi ártatlan polgári áldozat marad a romok között.

1991 – Visegrádi Találkozó – Antall József magyar miniszterelnök, Lech Wałęsa lengyel és Václav Havel csehszlovák köztársasági elnökök részvételével.

2003 – Civil szervezetek Európa összes fővárosában tüntetést tartanak az Egyesült Államoknak Irakkal szemben tervezett háborúja ellen.

1893 – Elindul Budapesten a telefonhírmondó szolgáltatás, Puskás Tivadar találmánya alapján.

2007 – Magyarországon bevezetik a vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettséget.

1833 – Katona József Bánk bán c. drámájának első bemutatója (a mű megírása után 18, a szerző halála után 3 évvel, Kassán, a Nemzeti Dal és Színjátszó Társulat által).

1775 – Pesten, Budán és Vácott háromnapos árvíz pusztít (1775-ös pesti árvíz).

1982 – Egy vihar során elsüllyed az Ocean Ranger nevű tengeri olajfúrótorony Új-Fundland partjainál.

2001 – Faludi Tímea letartóztatásával kipattan az ún. Fekete Angyal-ügy.

2010 – Buizingeni vasúti baleset Belgiumban

Pénteken mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként felhők takarják majd el a napot, viszont számottevő csapadék sehol sem várható.Reggel elsősorban a Dunántúlon és északon találkozhatunk párás, ködös körzetekkel. Nyugaton élénk lehet az északias szél. Hajnalban -3 és +3, délután 6 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.Nem lesz front térségünkben. - írja az Időkép.hu Pénteken sem lesz front térségünkben, de a gyengén fagyos, nyirkos tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A ködös, párás időben nagy megfázásveszéllyel is számolni kell, ezért öltözzünk melegen, rétegesen. Napközben a magasban zajló melegedés miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tapasztalhatnak fáradékonyságot, bágyadtságot, vérnyomás-ingadozást. Enyhe fejfájás, migrén is kialakulhat. Nyugaton a kissé szeles idő miatt romolhat a hő- és komfortérzetünk, valamint a szélre érzékenyek körében fejfájás, nyugtalanság is előfordulhat. A napos időszakokban érdemes lehet egy hosszabb sétát tenni a szabadban. Az immunrendszer erősítése érdekében fogyasszunk vitaminban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket!Péntek hajnalban, reggel a Dunántúlon többfelé, valamint északon okozhat elsősorban pára, köd korlátozott látási viszonyokat, néhol ködszitálás következtében nyirkos, csúszós útszakaszok is előfordulhatnak. Nyugaton az élénk északi-északnyugati szél kissé csökkentheti a járművek menetstabilitását. Napközben mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, így érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni.Georgina, Kolos, Alfréd, Fausztia, Fausztina, Fausztusz, Gina, Györe, György, Györgyi, Györgyike, Györk, Györke, Jordán, Jordána, Jótám, Jována, Kenese, Kolozs, Szeveréd, Szigfrid, Zsorzsett