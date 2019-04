Annyit ígérhetünk, hogy szakadozottabb lesz a felhőzet

Előrejelzés az ország területére vasárnap estig:

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de szombaton csak néhol, éjszaka és vasárnap északkeleten, délután másutt is szakadozottabb lesz a felhőzet. Több helyen várható eső, zápor, de éjszaka és vasárnap északkeleten nem valószínű csapadék. Az északi, északkeleti szél vasárnap északkeleten, keleten többfelé erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 11 és 17 fok között alakul, de nyugaton kissé hűvösebb lesz.



Időjárás Európában:

Szárazföldünk déli, délkeleti részén sekély ciklonális mező alakítja az időjárást, területén általában sok a felhő, és több helyen esik az eső, záporeső, Olaszország déli tájain néhol zivatar is kialakul. A Brit-szigetektől nyugatra az Atlanti-óceán fölött markáns ciklon örvénylik, amelynek felhőrendszere és csapadékzónája már eléri a nyugati partvidéket, emiatt Írország és Portugália fölött erősen felhős az ég, és eső, zápor is előfordul. Ugyanakkor a Skandináv-félsziget fölötti középponttal anticiklon található, amely meghatározza Észak- és Nyugat-Európa időjárását. Arrafelé a leszálló légmozgásoknak köszönhetően kevés a felhő, sokat süt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet Észak- és Közép-Európában 5 és 12, másutt 13 és 20 fok között változik, de a Pireneusi-félsziget déli vidékén és az Ural előterében 21, 24 fokot is mérnek a legmelegebb délutáni órákban. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is az anticiklon déli peremén érkező nedves léghullámok alakítják.