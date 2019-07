Az eddig legmelegebb június volt az idei

Koraszülött lett a kislánya, traumából kovácsolt magának küldetést Földvári Nagy Zsuzsanna

Földvári Nagy Zsuzsanna is egyike volt az átlagos kismamáknak, akik boldogan várták gyermekük érkezését. Ami aztán be is következett, de a vártnál jóval hamarabb: kislánya, Janka koraszülött lett. A Koraszülöttekért Országos Egyesület vezetőjeként a legnagyobb fizetség neki a szülők mosolya és gyerekek játéka.