Dolmányos varjú köszöntötte a tavaszt Makkosházán - Ilyen idő lesz a héten - Fotók

A héten még kitart a jó idő, akkor is, ha néha felhős, ráadásul az a tavasz tért vissza egy kicsit, ami elsején egynapos felmelegedéssel örvendeztette meg a szegedi lakosokat.A héten az OMSZ szerint végig marad a 15 fok feletti tavaszias idő, viszont kedden, szerdán és pénteken előfordulhat városunkban 1-2 mm záporeső, ami nem jönne rosszul a környéken, mert a száraz, esőmentes időszakokban könnyebben történnek tűzbalesetek, kedvez az idő a tűz kialakulásának és terjedésének, ahogy február végén is történt Csütörtökön erősebb széllökések kísérik majd a napot, péntekre pedig erősen felhőssé válik az égbolt, de a 16 fok megmarad egész hétvégén. városban már készítettünk fotót a múlt héten , most Makkosházát jártuk be, és készítettünk néhány tavaszias képet.