Elege van már az esőből? Mutatjuk, mire számíthat június első hétvégéjén!

A június is sok esővel kezdődik a hétvégén. Emellett viszont melegszik a levegő, vasárnap néhol 27 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a Dunántúl északnyugati részei lehetnek naposabbak. Elsősorban a déli és keleti megyékben lehet elszórtan zápor, néhol zivatar. Másutt kisebb a csapadék valószínűsége. A szél megélénkül, Sopron környékén és a Zemplénben olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8-13, a legmagasabb 19-23 fok között valószínű.



Szombaton , június elsején az ország déli, délkeleti felén többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar. Északabbra több napsütésre van kilátás, csak helyenként valószínű csapadék. A szél élénk, néhol erős lesz. A leghidegebb órákban 10-16 fok lesz. Napközben 18-25 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap napos időre lehet számítani, de több helyen alakul ki zápor, zivatar is. A szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A minimumhőmérséklet 10-16, a maximumhőmérséklet 22-27 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.



