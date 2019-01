Erős havazás jön, kemény mínuszokkal, úgyhogy akár szánkózhatunk is a hétvégén

A gyerekek számára jó hír: a ma kora reggel induló havazásból akár nagyobb mennyiségű lepel is keletkezhet a nap folyamán. Elő lehet tehát venni a szánkókat, az előrejelzések szerint pedig nálunk nem is kell attól tartani, hogy az ország nagy részére előre jelzett havas eső hamar eltünteti a hótakarót.



Tóth Tamás, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa elmondta, a megyében az első hullámot követő hóesés után napközben néhány órás intenzív havazás várható. – Kicsi az esélye, hogy ez átváltson folyékony halmazállapotú csapadékká, de mivel nulla fok közelében havazik napközben, vizes, tapadó hóra számíthatunk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak szánkózni, de hóembert építeni is kiválóan lehet majd belőle – mondta el a szakember.



Az intenzív havazást okozó felhőrendszer vasárnapra továbbmozog a Balkán irányába, de Szeged környékén erős felhőképződés várható, amiből újabb hózáporra lehet számítani – a szombatinál azonban kisebb mennyiségben. A kialakuló, több centiméteres hóréteg pedig valószínűleg a következő napokban meg is marad, hiszen a hőmérséklet alig éri majd el a nulla fokot a legenyhébb órákban is. Éjszakánként kifejezetten hideg lesz: akár már hétfő hajnalban is leeshet mínusz 10 fok alá.



A jelenlegi számítások azt mutatják, hogy a jövő hét közepén újabb csapadékhullám éri el megyénket, aminek nagy része ismét hó formájában érkezik. Fagypont feletti hőmérsékletre továbbra is alig számíthatunk, vagyis igazi januári hideg, havas időnk lesz a következő időszakban.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. november 10-étől kezdődő téli üzemeltetési időszakban mostanáig közel 62 ezer tonna sót és több mint 3,6 millió liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra. A társaság munkatársai pedig a következő napokban is 0–24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint először az autópályákon, autóutakon és főutakon kezdik meg, ezt követi a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése.



A főbb tranzitútvonalakon, elsősorban az M1–M0–M5-ös és az M1–M0–M3-as szakaszon, a Nyugat-Európába visszatérő munkavállalók miatt várhatóan a hétvégén a szokásosnál is nagyobb forgalomra és így telítettebb sávokra számíthatnak az arra közlekedők. A számottevő havazás tovább nehezíti majd a közlekedést, a szakemberek ezért azt kérik, csak akkor induljanak útnak, ha előtte tájékozódtak az aktuális út- és látási viszonyokról, illetve forgalmi helyzetről.