Eső, ónos eső, hó - a jövő héten is borús, csapadékos idő várható

A jövő héten is borús, csapadékos idő várható: eső, ónos eső, hó is lehet. Kisebb lehűlésre is készülni kell, többfelé a maximumok is fagypont körül alakulhatnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn reggelre, délelőttre az ország nagy részén felszakadozik a felhőzet, ezt követően a napos időszakok közötti felhőátvonulásokból szórványosan fordul elő záporeső, a hegyekben, illetve estétől néhol síkvidéken is hózápor. Az északkeleti országrész kivételével erős, helyenként viharos lehet a szél, estére mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban 0-4 fok lehet, de északkeleten és délnyugaton néhol gyengén fagyhat. A nappali maximumok 4-9 fok között alakulnak.



Kedden szórványosan valószínű havas eső, főként a magasabban fekvő területeken havazás, délnyugaton inkább eső. Helyenként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.



Szerdán elszórtan valószínű zápor, hózápor, hajnalban délnyugaton ónos eső is előfordulhat. Néhol megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a maximumhőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.



Csütörtökön nem valószínű csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1, napközben mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken nyugaton, délnyugaton hószállingózás, havazás is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap szórványosan valószínű hó, havas eső, főként keleten ónos eső, eső is lehet. A szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 6 és mínusz 1, vasárnap mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton mínusz 1 és plusz 3, vasárnap 0 és plusz 5 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.