Folytatódik a havazás, de előtte esik még egy kis ónos eső is

Névnap: Timót

Ezek történtek korábban ezen a napon:

1458 – Hunyadi Mátyást Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják.

1943 – Befejeződik a Casablancai konferencia, amelyen Winston Churchill és Franklin D. Roosevelt döntenek a szövetségesek észak-afrikai, szicíliai és olaszországi partraszállásairól.

1958 – A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága (MSZMP KB) módosítja korábbi döntését, és Rákosi Mátyást meghatározatlan időre száműzi.

1980 – Indira Gandhi ismét kormányt alakít Indiában.

1942 – Baján –34,1 °C-os hőmérsékleti rekordot mérnek, valamint ezen a napon ugyanitt mérték az eddigi legalacsonyabb napi középhőmérsékletet is, amely -26,8 fok volt.

1978 – Kanada északnyugati térségeire zuhan a Kozmosz–954 szovjet tengerészeti felderítő műhold.

1984 – Az Apple Computer bemutatja az első Macintosh-t.

1994 – ESA rakétával földkörüli pályára áll az első török műhold, a Turksat–1.

1940 - Bemutatják New Yorkban a John Ford által rendezett Érik a gyümölcs című filmet.

2012 – Sztankay István színművészt választják a Nemzet Színészévé, a 2011 decemberében elhunyt Garas Dezső helyére.

1848 – James W. Marshall Kaliforniában, egy colomai fűrészmalom (Sutter’s Mill) mellett aranyat talál; ezzel kezdetét veszi a kaliforniai aranyláz, amely fordulópontot jelent a térség fejlődésében, San Francisco néhány sátorból álló falucskából virágzó várossá növi ki magát.

1907 – Ezen a napon mérték Magyarországon a valaha mért legmagasabb légnyomást. Aznap 1055,9 hPa értéket mutatott a barométer.

1986 – Megdőlt az országos éjszakai minimum hőmérsékleti rekord Budapesten. A fővárosban +4,5 fokot mértek.

1999 – Az ausztriai Deutschlandsberg mellett egy magyar turistabusz 18 halálos áldozattal járó balesetet szenved.

2015 – Megdőlt az országos éjszakai minimum hőmérsékleti rekord Budapesten. A fővárosban, Lágymányoson +5,2 fokot mértek.

2018 – Tűzvész tör ki a piemonti Sacra di San Michele bencés apátság műemléki épületében.

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Kora délelőttig elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan kisebb havazás, hózápor, ezt követően délkelet felől többfelé várható átmeneti vegyes halmazállapotú csapadék, kezdetben ónos eső, illetve szitálás is, majd ismét egyre nagyobb területen havazás lesz a jellemző -. Az északi, északkeleti szél az éjszaka folyamán megélénkül, csütörtökön meg is erősödik. Főként a Nyírségben néhol a havat is hordhatja.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +4 fok között várható.