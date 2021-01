Felhős, ködös lesz a vasárnap, néhol havazással

A legmagasabb nappali hőmérséklet -2, +2 fok között valószínű.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Dél felől tovább növekszik, estétől megvastagszik a felhőzet, és vasárnap napközben inkább már csak az északi megyékben lehet vékonyabb a felhőzet. Az északi, a keleti, illetve kezdetben még a délnyugati területeken köddel, rétegfelhőzettel borított körzetek is lehetnek, amelyek néhol vasárnap is megmaradhatnak, ezeken a tájakon hószállingózás előfordulhat. Vasárnap leginkább a déli országrészben havazás is várható.

A mérsékelt északi, északkeleti szelet vasárnap nyugaton egy-egy élénkebb lökés kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -1 fok között alakul, de az Északi-középhegységben ettől hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -2, +2 fok között valószínű.