Hétfő estig túlnyomóan derült, száraz idő várható, hétfőn is csak kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A helyenként még élénk északkeleti szél mérséklődik, majd hajnalban eleinte a Kisalföldön, majd másutt is a szél délire, délkeletire fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között alakul.