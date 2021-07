Még maradnak a zivatarok, de fokozatosan csökken a felhőzet

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul.

Az ország nagy részén erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, és többfelé, akár több alkalommal is számíthatunk záporokra, zivatarokra, amelyeket felhőszakadás kísérhet. A Dunántúl északnyugati felén azonban kevesebb lesz a felhő, és ott kisebb a csapadék esélye is. Estefelé máshol is elkezd csökkenni a felhőzet, ezzel együtt pedig egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. Az északias szél többfelé megerősödhet, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg erős vagy akár viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.