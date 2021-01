A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. Északkelet felé halad tovább a csapadék, a legtöbb helyen eső valószínű, míg északon, és az Északi-középhegységben helyenként havas eső, hó is lehet. Délutántól helyenként záporok, hózáporok is előfordulhatnak, néhol akár az ég is megdörrenhet.

A délies szél időnként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 Celsius-fok között valószínű.