Vasárnap erősen felhős, ködös idő várható

Jobbára gyenge marad a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon vasárnap megélénkül, sőt meg is erősödik az északi szél.

A Dunántúlon és a Duna bal partján fekvő részeken gyenge havazás valószínű több helyen is, a halmazállapot azonban napközben a nyugatabbi területeken átvált havas esőre, esőre. Délutánra jórészt ez a gyenge csapadék is megszűnik.

Vasárnap erősen felhős vagy borult, keleten továbbra is párás, ködös idő lesz, a felhőzet átmeneti felszakadozására a Nyugat-Dunántúlon, esetleg északkeleten lehet számítani.

Reggelig általában borult, párás, keleten továbbra is ködös idő várható, hószállingózás, ónos szitálás bárhol lehet. Szombaton a Nyugat-Dunántúlon gyenge havazás várható, amely az éjszaka folyamán a Dunántúlon terjed tovább kelet felé, de jelentős csapadék nem várható.