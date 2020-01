Vasárnap is borult lesz felettünk az ég

Nagyrészt borult lesz az ég, inkább csak északkeleten kisebb körzetekben lehetnek napos időszakok. A Dunántúlon nagy területen, valamint a Duna-Tisza köze egyes nyugati részein többnyire gyenge havazás, hószállingózás várható, illetve a nyugati tájakon a hó havas esőre, esőre válthat, majd késő délután, este gyengül, szűnik a csapadék. Az ország keleti felén maradnak egész nap ködös tájak, és ónos szitálás, hószállingózás továbbra is előfordul. Általában gyenge lesz a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, több helyen meg is erősödik az északi szél.

