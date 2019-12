Faggyal, zúzmarával érkezett a tél első napja, holnap hó is eshet – fotók

Nemrég még húsz fokokat mértünk, a virágoknak sem volt idejük elhervadni. Faggyal érkezett a tél első napja, a hideg megtette a magáét. Mikor láttak utoljára zúzmarás petúniát?

Mínusz 1 és mínusz 8 fok közé hűl le december első éjszakáján a hőmérséklet, tudtuk meg november 30-án az időjárás-előrejelzésből: a fagyból a Dél-Alföldnek is jutott, ha nem is itt volt a leghidegebb. Eddig a nyári virágok egy része is bírta a klímát, még nyíló orgonát is láttunk. Ma azonban zúzmarára keltünk, fehér kristályok tapadtak a fűszálakra, a lehullott levelekre, és az ebben az évszakban szokatlan virágszirmokra. Az nem volt meglepő, hogy befagyott a kerti vizeshordó teteje, de zúzmarás petúniát, rézvirágot ritkán látni.

Vasárnap négy fokig emelkedik a hőmérséklet, és éjjel sem süllyed fagypont alá Szeged környékén, de hétfőn további ízelítőt kapunk majd a télből. Napközben havas esőt látunk csak a beígért országos havazásból, de estére, ha az Időkép előrejelzése beválik, nulla fokban a csapadék hóesésre válthat. A front egyébként vasárnap éjjel érkezik: az ország egyes területein már vasárnap éjjel is havazni fog, Pest megye és az Északi-középhegység egy részén több centiméteres hótakaró is kialakulhat hétfő reggelre.