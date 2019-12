Hideg, napos idővel indul a hét

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

A délnyugati megyékben is csökken a felhőzet, tiszta, hideg éjszakánk lesz, de kisebb foltokban párásság, esetleg köd is képződhet (nagyobb eséllyel a Dráva és Ipoly völgyében). Az északias szél az éjszaka második felére tovább mérséklődik, gyengül. Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, csupán északon növekedhet meg néha a felhőzet, csapadék azonban sehol sem várható. Nem lesz jelentős a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet -8 és -3 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken -10 fok körüli értékeket is mérhetünk. Napközben -1, +4 fokra készülhetünk. Nem várható fronthatás – írja az Időkép.