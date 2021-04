Megérkezett a hidegfront

A magasabb hegyekben akár 10-20 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Ezt ne hagyja ki! Ismét a kínai vakcinát támadja az oltásellenes baloldal

Markáns hidegfront érkezik viharos széllel, kiadós csapadékkal – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében. Keddre a viharos szél miatt másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak.

Azt írták, az északnyugat felől érkező hidegfront hatására egyre nagyobb területen megerősödik a szél, az Észak-Dunántúlon, elsősorban az északnyugati, nyugati megyékben és a Bakony térségében viharos, helyenként óránkénti 70-80 kilométeres széllökésekre lehet számítani (éjszaka is).

Kedden napközben tovább erősödik a légmozgás, a Dunántúlon, majd délutántól északkeleten is nagy területen lehetnek viharos széllökések. Kiemelten az Alpokalján, a Bakonyban és a Balaton térségében a széllökések erőssége elérheti vagy akár meg is haladhatja az óránkénti 90 kilométerest. Kedd este némileg veszít erejéből a légmozgás, de erős, néhol viharos széllökések továbbra is előfordulhatnak.

A viharos szél veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Kiemelték azt is, hogy kedd éjfélig az ország döntő részén várható jelentős mennyiségű csapadék. A legkésőbb (kedd délután) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik meg a csapadék, így ott a nagyobb mennyiség inkább kedd estétől várható. Kedd éjfélig a Dunántúl nagy részén és a Dél-Alföldön területi átlagban többnyire 10-20 milliméternyi, a főváros tágabb térségében, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében 20-30 milliméternyi csapadék várható, de lokálisan ennél több is hullhat.

A sok eső miatt Budapestre, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Kitértek arra is, hogy keddre virradó éjszaka nyugat felől elkezdődik a hideg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe. Az esőt már hétfőn késő este a Soproni-hegységben és a Kőszegi-hegységben, kedd reggel a Bakonyban, majd kedd délután nyugat felől a Dunántúlon síkvidéken is többfelé havas eső, havazás válthatja fel. Kedd estétől már a keletebbre fekvő hegyvidéki tájakon is előfordulhat havazás.

Síkvidéken (a Dunántúlon) intenzív csapadék idején többnyire átmeneti, olvadozó, vékony hólepel kialakulása valószínű. A hegyvidéki tájakon 300-400 méter felett több centiméternyi, a magasabban fekvő helyeken (kiemelten a Dunántúli-középhegység, a Mecsek magasabb csúcsain 400-500 méter felett) akár 10-20 centiméternyi friss hó is hullhat. Kedd estétől az Északi-középhegység csúcsain is gyorsan gyarapodik majd a hóréteg.

Az előrejelzés szerint kedd hajnalban általában 2-8 Celsius-fok lesz, de a Tiszántúlon 8-11 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 3 és 7, attól keletre 7 és 14 fok között várható, de a keleti határnál még ennél kicsit melegebb is lehet. Keleten a késő délelőtti, déli óráktól már csökken a hőmérséklet – közölte a meteorológiai szolgálat.