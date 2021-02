Országosan és Szegeden is megdőlt a melegrekord

Soha nem volt még ilyen enyhe időnk február 4-én: csütörtökön megdőlt az országos és a szegedi helyi hőmérsékleti rekord is. A gyönyörű tavaszi időtől azonban el is kellett mára búcsúznunk, ismét csapadékos, borongós napok jönnek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Igazi tavaszi időnek örülhettünk csütörtökön: szikrázó napsütés mellett kifejezetten enyhe volt az idő. Olyannyira, hogy meg is dőlt az országos melegrekord: a 2004-ben ezen a napon Szentgotthárdon mért 17,6 fokhoz ké­­pest a legmelegebb órákban most Letenyén 18,1 fok volt. Szegeden sem volt még soha ilyen kellemes idő február 4-én: az 1994-ben mért 15 fok tartotta az eddigi helyi csúcsot, amelyet csütörtökön több mint 1 fokkal meghaladtunk.

Bár elnézve a februári hő­mérsékleti rekordokat ilyenkor már előfordulhat akár 20 fok feletti meleg is, kemény fagyokból is bőven kijutott az utóbbi évtizedekben ebben az időszakban. Ha csak maradunk február 4-énél, mértek már ezen a napon mínusz 28,5 fokot is, 1956-ban pedig minden idők leghidegebb februárját regisztrálták, ugyanis abban az évben az egész havi középhőmérséklet is csak mínusz 9,5 fok volt.

Látható tehát, hogy ebben a hó­­napban vannak a legnagyobb hőmérsékleti ingadozások – nem csoda hát, hogy a következő napok időjárása is meglehetősen szélsőségesen alakul. Egy biztos, hasonlóan szép időre egyelőre nem számíthatunk.

– Egy szibériai hideg légtömeg indul el felénk, amelyet azonban a Kárpátok feltartóztat. A másik irányból érkező szubtrópusi meleg levegővel azonban így is keveredik, a két eltérő fizikai tulajdonságú légtömeg pedig ciklonokat generál és csapadékot hoz

– beszélt az előttünk álló napokról Tóth Ta­más, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. Hozzátette, a kettősségnek köszönhetően szombaton az ország is kettészakad: míg Borsod északi részén akár ha­­vazhat is, és fagypont körül alakul a csúcshőmérséklet, a délnyugati tájakon akár 15 fok is lehet.

– Szeged és környéke a ma­­gasabb hőmérsékletű területekhez tartozik majd.

A pénteki 9-10 fok után holnapután már 12-14 fok körüli csúcsértékek várhatók, és még jövő hét elején is kevéssel 10 fok felett lesz a nappali hőmérséklet. Az éjszakák fagymentesek lesznek, vasárnaptól azonban jelentős mennyiségű csapadék is várható. Addig sem lesz azonban száraz időnk: szitálás, kisebb eső bármelyik nap előfordulhat, és a napot is csak időnként látjuk majd.