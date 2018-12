Ilyen időjárásra készüljön az utolsó adventi hétvégén!

Enyhülés várható az utolsó adventi hétvégén; néhol plusz 10 foknál is melegebb lehet. Csapadékos is lesz az időjárás: kezdetben ónos eső, hószállingózás is lehet, aztán egyre inkább eső lesz jellemző - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken alapvetően erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, csak rövid időre válhat szakadozottá a felhőzet. Estig csak helyenként, nagyobb eséllyel északkeleten alakulhat ki hószállingózás, gyenge havazás, az Északi-középhegység térségében ónos szitálás, míg másutt legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél egyre többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű a hőmérséklet. A nappali maximumok mínusz 2 és plusz 5 fok között alakulnak.



Szombaton északkeleten kezdetben vegyes halmazállapotú csapadék várható: ónos eső, fagyott eső, havas eső. Emellett egyre több helyen eső, zápor lesz jellemző. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 1 és 11 fokig melegszik a levegő (északkeleten lesz a hidegebb, nyugaton pedig a legenyhébb).



Adventvasárnap kezdetben helyenként, estétől egyre többfelé lehet számítani esőre, záporra. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 11 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.